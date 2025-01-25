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美國務院緊急凍結對外援助　台灣、烏克蘭軍援恐受影響

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普就任後旋即簽下行政命令，暫停對外國資金援助。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普20日上任後，便簽下行政命令，停止一切對外國援助。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日下令幾乎全面停止美國對外援助，但以色列與埃及的軍事援助被列為唯一例外，該份備忘錄內容從發送給官員和駐外使館的備忘錄洩露，這項政策涵蓋發展援助及軍事資金，包括對台灣等國家的可能援助，需經全面審查後再決定是否繼續。

根據《BBC》、《衛報》，根據美國國務院的內部備忘錄，此舉是配合川普總統的新行政命令，要求在90天內暫停所有對外發展援助，進行全面審查，以確保援助的效率與符合川普的外交政策。備忘錄明確指出，所有新援助項目及現有項目的延期計畫均需由國務卿盧比歐批准後方可執行。

對於正在執行的援助項目，相關部門已被指示發出停止工作的命令，直至審查完成。

此次命令影響範圍甚廣，從發展援助到軍事援助均包含在內，受影響的國家包括烏克蘭、台灣及其他盟友。根據拜登政府先前的預算申請，台灣原計劃在2025年獲得美國的外國軍事融資，用以強化防務能力。

然而，由於本次援助暫停政策的實施，對台灣軍事援助的未來充滿不確定性。一位前美國國際開發署高級官員警告，援助暫停可能對全球各地的重要計畫產生「毀滅性影響」，包括衛生、教育及基礎建設等。

值得注意的是，以色列和埃及被豁免於此次政策。以色列每年獲得約33億美元的外國軍事融資，而埃及則獲得13億美元，這些援助與美國在中東的戰略利益密切相關。此外，盧比歐已批准針對緊急糧食援助的豁免，以應對全球飢餓危機，包括加薩走廊和蘇丹等地的人道援助需求。

此次政策還引發外界擔憂美國影響力是否將減弱。一名國會消息人士表示，若援助長期凍結，可能導致美國國際夥伴轉向其他競爭對手尋求支持，進一步削弱美國在國際舞台上的地位。同時，盧比歐的備忘錄強調，此次審查的目的是確保所有援助計畫不重複、有效，並完全符合川普的外交政策目標。

儘管盧比歐已對部分援助項目提供豁免，但整體政策的全面影響仍需時間觀察，特別是對包括台灣在內的美國盟友來說，這一決策可能對其國防及區域穩定帶來重大影響。

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