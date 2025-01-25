深圳「刺殺日籍10歲童」被判死！　兇嫌動機曝光：想做件大事

▲深圳日本人學校1名10歲男童去年在學校大門外被一名男子刺殺身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

廣東去年9月深圳發生一起10歲日本籍男童遇襲身亡案件，兇嫌於24日被法院判處死刑，而日媒消息指出，嫌犯曾向警方表示，由於求職不順利而心生不滿，認為若他刺殺日本人，就會引起很大的關注。

根據《讀賣新聞》報導，深圳市中級人民法院24日依故意殺人罪，判處深圳日童遇襲案45歲被告鍾長春死刑。判決指出，被告為了在網上博取關注因而買刀殺害兒童；日本外務省稱，判決中並未提及日本。

鍾長春在2024年9月18日「九一八事變」93週年時，持刀捅傷一名步行到深圳日本人學校的10歲日本男童，男童隔日不治。

在事件發生後，日本方面曾要求中方說明動機及背景，中國方面則回應稱將在司法程序中適當解釋。消息人士透露，中國當局擔心如果揭露其動機，將導致日本的投資減少，因此有可能選擇在審判期間不透露。

日本外務省表示，判決書中指出，鍾長春為了在網上博取關注而殺害兒童，還在案發後打電話給媒體，稱其為「極其惡劣和嚴重的犯罪」。

《讀賣新聞》去年10月18日報導引述知情人士透露，鍾長春因為求職進展不順利，心生不滿，認為若自己做了一件大事，就會引起關注；如果他刺傷日本人，就會引起很大的反響，同時會有一些人支持他；深圳日本人學校是鍾長春透過網路上找到的。

與此同時，蘇州市中級人民法院23日也依故意殺人罪，判處蘇州日本母子遇襲案的52歲被告周加勝死刑；據日媒報導，兩起案件皆未提及日本。