影城龍頭砸千萬推頂級品牌　坦言台中人看電影「最敢花」

▲威秀董事長王超立透露，台中人看電影比其他縣市還享受，不僅看電影吃喝很肯花費，整體消費力道是全台第一，比平均還要多出10%。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中成全台影城激戰區！影城龍頭威秀影城斥資千萬元，在七期老虎城購物中心打造頂級影廳「MUVIE CINEMAS」，董事長王超立透露，台中人看電影比其他縣市還享受，不僅看電影吃喝很肯花費，整體消費力道是全台第一，比平均還要多出10%，因此，台中是全台影城競爭最激烈之處。

細數2024年，台中各家影城動作頻頻，先是連鎖影城秀泰影城引進韓國ScreenX影廳，主銀幕可延伸成為三面270度全景畫面；之後廣三SOGO百貨也推出自有品牌王牌影院搶客。

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▲影城龍頭旗下頂級品牌MUVIE CINEMAS進駐台中老虎城，不僅觀影品質升級，連座椅也加寬加大。（圖／記者游瓊華攝）



目前威秀在台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中以及台南、高雄等都有據點，共計19座影城、205影廳、近3.4萬座席；另外，託管經營桃園桃知道威秀、花蓮新天堂威秀影城，合計9座影廳、近1140座席。自營加託管影城達21座，總體市占率衝上近5成。

不僅台中，威秀也宣布旗下頂級影城品牌「MUVIE CINEMAS」在今年上半年威秀將進駐三井南港LaLaport，未來計劃進駐高雄義享天地二期。

威秀影城總經理林敬修則表示，去年全台影城票房約62億元，雖然較前年減少，但今年在美國好萊塢大片如「阿凡達第3集」、「不可能的任務：最終清算」、「超人」及「鬼滅之刃劇場版無限城篇」等強片助攻下，威秀全年營收可望增加2成，整體市場有機會回升至2023年水準。