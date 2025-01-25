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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免潮／師出無名又自討沒趣？　蘇巧慧三連霸都獲過半得票率

▲立法院新任立委報到，民進黨蘇巧慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委蘇巧慧。（資料照／記者林敬旻攝）

前言：民進黨立院黨團總召柯建銘已發出罷免「超甲級」動員，國民黨不畏戰，要反殺綠委精準打擊，農曆年後一場罷免大戰勢必風起雲湧。《ETtoday 新聞雲》今、明兩天推出「大罷免潮」專題，訪問被鎖定罷免的藍綠立委，聽聽他們如何迎戰。

記者皮心瑀／台北報導

面對民進黨團總召柯建銘拋出「雙罷」，喊要罷免立法院長韓國瑜及國民黨區域立委，藍營選擇以罷治罷，新北市方面，日前喊出鎖定民進黨立委蘇巧慧。不過，蘇巧慧基層實力雄厚，在選區已三連任立委，且都獲過半得票率，狠甩對手，國民黨想要發起罷免難度顯而易見。綠營人士也分析，對於藍營的嗆聲，最好的迎戰就是專注在自己的問政表現，不要隨之起舞。

綠營人士直言，國民黨放話要罷免蘇巧慧，但蘇巧慧的選區並非是「有懸念」的地方，其專業表現都獲鄉親肯定，要罷免她的理由何在？

據了解，藍營之所以點名罷免蘇巧慧，是為預先剷除2026年新北市長選戰的強敵。不過，蘇巧慧在地耕耘已久，攤開數據，自第九屆立委選舉一路連任，且三次大選，次次得票率都超過半數，想要操作罷免並非簡單的事，對比同樣被國民黨點名要罷免的綠委吳思瑤、吳沛憶，藍軍顯得大張旗鼓，相較之下對於蘇巧慧卻讓人有種雷聲大雨點小之感。

蘇巧慧也未受罷免亂流影響，維持自己的問政節奏，雖國民黨立委王鴻薇幾度發起攻勢打原民台標案，都遭蘇巧慧快速回擊澄清。過年前發放春聯時，蘇巧慧多不到半小時就發光光，人氣之旺可見一班。

對於媒體詢問罷免議題，蘇巧慧受訪時強調，自己的表現獲得民眾的肯定，人民不會接受優秀的立委被罷免，反而是國民黨立委仗著人數優勢通過種種踐踏民主的法案，台灣人都不希望看到，國民黨才應該重視民意調整方向。

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