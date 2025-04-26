館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來」大型集會活動，館長與韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨今（26日）號召支持者上凱道「反綠共戰獨裁」，下午4點現場喊破20萬人，人潮從會場一路蔓延到仁愛路與中山南路上的景福門。「館長」陳之漢致詞時，特別感謝立法院長韓國瑜，指在柯文哲最難過時、在柯爸爸的家祭時，只有韓從頭坐到尾；陳甚至一度哽咽，向在場所有人喊話，「可以幫館長救出柯文哲好不好，把自由還給台灣」。

「館長」陳之漢說，過去這幾年，大家多次來到現在這地方，有40度的高溫有寒冷的冬天，有像現在下大雨，但都不會阻礙大家對台灣這片土地的愛。

陳之漢說，這麼多年過去，民進黨給大家越來越不民主的國家，網路上、媒體上、街頭上，不斷撕裂台灣人感情，「一個小時多前，人民在這邊淋雨，賴清德卻說抗議民進黨要到天安門，大家認同嗎？」

陳之漢呼籲，今天大家不分政黨不分黨派，都應該為台灣挺身而出。他提到，當的家問居住正義，民進黨說你們是中共同路人；當大家說司法要改革，民進黨說你們是中共同路人；當他們的弊案在立法院被在野黨立委監督時，他們還是說，你們是中共同路人。

「到現在，發起大罷免，拘留柯文哲8個月，前幾天也開始對國民黨做一樣的動作。」陳之漢表示，台灣已經淪為笑話，凱道變成一群小丑在這邊「說只有我是台灣人」，你們所有人都是中共同路人。他說，大家生在台灣、未來將死在台灣，這個政黨為了掩飾無能，芒果乾、亡國感不斷賣。

陳之漢表示，他現在站出來，民進黨指著他說，「館長你應該再去當兵，指著各位說你們都不是台灣人，因為你們支持中共政權」。

陳之漢說，民進黨有錢、有網軍、有小丑、有側翼，希望未來人民可以在網路上，大家可以打破這迷思，台灣人大家都是一家人，為什麼要非黑即白？

最後，陳之漢特別表示，他要在這場合感謝一個人，那就是韓國瑜院長，「韓院長在柯文哲最難過時，在柯爸爸的家祭時，只有他一個人從頭坐到尾」。陳甚至一度哽咽，向在場所有人喊話，「可以幫館長救出柯文哲好不好，把自由還給台灣」。