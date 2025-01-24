日本自由行發燒怎辦？2中藥緩解症狀「當地買得到」　中醫籲做1事

▲日本近期流感大爆發。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

日本流感疫情持續升溫，創下25年來高峰。中醫師辛重毅透露，自己最近常遇到有人詢問「去日本自由行發燒該怎麼辦？」事實上，除了民眾常買的西藥以外，日本也有中醫漢方退燒藥，最常見的是銀翹散和葛根湯，兩者針對感冒或病毒感染發燒均有效，但他還是建議民眾購買保險，若身體有狀況，應第一時間就醫。

辛重毅在臉書社團「京都自由行究極攻略」表示，除了大家常買的西藥，日本也有中醫漢方退燒藥，最常見的是銀翹散和葛根湯，兩者針對感冒或病毒感染發燒均有效，但主治症狀略有不同，「銀翹散適用喉嚨劇痛或合併發燒的症狀。葛根湯適用發燒、筋骨痠痛、身體熱，汗卻流不太出來的症狀。」

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中醫師提到，比較少見「柴胡桂枝湯」和葛根湯主治症狀類似，主要用來治療發燒冒冷汗、容易畏寒等症狀，「簡單結論一下，發燒的時候喉嚨劇痛：銀翹散。痠痛無汗：葛根湯。發汗畏寒：柴胡桂枝湯」。辛重毅提醒，如果服藥後2日內發燒狀況沒有緩解，還是要儘快就醫。

辛重毅建議，大家入境第一時間，可以在機場投保旅遊醫療險，也可透過「Visit Japan web」網站投保，身體有狀況第一時間還是去醫院就診，迫不得已再自行服藥。中醫師提到，台灣的科學中藥源於日本，因此日本漢方藥品質不錯，「如果吃壞肚子，脹氣、腹瀉甚至輕微發燒，中醫常用腸胃炎藥物—藿香正氣散，在日本也買得到。」

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