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反制立法院霸凌　卓榮泰晚間發文：向韓國瑜表達不滿

▲▼卓榮泰穿台電外套 出席行政院記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卓榮泰晚間在臉書發文表示，行政院必提覆議，反制立法院的霸凌。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

行政院長卓榮泰表示，選擇今天下班前將三讀通過的選罷法修正案送到行政院，只有國民黨、民眾黨主導的立法院才會對政府公務人員下這種陰謀手段，行政院必提覆議，反制立法院的霸凌，他已經向立法院長韓國瑜表達最大的不滿。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，並在今天將條文送出，行政院考量修正條文有窒礙難行之處，今天召開臨時院會通過覆議案，將依規定呈請總統核可後，在法定期間內移請立法院覆議。

卓榮泰晚間在臉書發文表示，行政院必提覆議，反制立法院的霸凌。基於憲政機關的憲法責任，行政院強烈抗議立法院的故意刁難、玩法弄權，他已經向立法院長韓國瑜表達最大的不滿。也只有國民黨、民眾黨主導的立法院才會對政府公務人員下這種陰謀手段。

他說，備受爭議的選罷法修法，自從去年12月20日通過後，立法院遲遲不送出，偏偏選在今天下午4時47分，當行政院人員各自整理辦公處所，準備安心過春節連假的下班前，部會首長也各自在部內向人員致謝、恭賀新年的時刻，匆匆的送進行政院。

他表示，這完完全全是非理性的政治算計、是極端不體恤公務人員、只為遂行國民黨民眾黨兩黨政治目的的粗暴行為，為此卻讓公務員必須加班、必須承受壓力、情緒一定受影響，這就是赤裸裸的公開霸凌。

卓榮泰說，國眾兩黨知道行政院若要提出覆議，就得在連假中勞師動眾、放棄春節休假，要在法定10天內召開臨時院會後，還必須呈總統核可，才能移立法院完成程序，所以經過機關算盡，選擇今天下班前的時間將案子送到行政院，絕對是居心不良、罔顧道義。

卓榮泰說，「我們不會中計不會示弱」，讓霸凌者得逞是弱者的表現，行政院必須大大方方、正正當當的公開回擊，為正道回擊、為公義回擊、為憲政回擊，更是為全民必要的回擊。

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