結束訪美返台！韓國瑜烙英文　萬名網友按讚稱：實力大增

▲韓國瑜談訪美成果。（圖／李彥秀提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜日前率跨黨派慶賀團赴美祝賀川普總統就職，今（24日）清晨回到台灣，抵達桃園國際機場時，韓國瑜下機僅表示「新年快樂，謝謝大家」，未發表公開談話。不過中午時，韓國瑜在臉書上寫上「I am back.」並搞笑說，「這樣有沒有看出英文有進步」。短短幾個字引來上萬網友按讚。

韓國瑜及慶賀團立委今早抵達國門，立法院副院長江啟臣去接機。江啟臣指出，感謝院長與跨黨派立委們代表中華民國前往美國祝賀第60屆美國總統就職，並與許多政要會晤推動國會外交，共同為臺美友好關係努力。也與在美國的僑胞朋友見面，行程相當緊湊。

江啟臣提到，臺美是重要的夥伴與盟友，相信透過此行將更深化雙邊關係，期待雙邊在經貿、安全及臺灣的國際參與等領域的合作有更多實質進展。感謝院長與代表團的付出，也期待未來持續攜手讓臺灣站得更穩、走得更遠。

雖然韓國瑜在機場並未接受媒體訪問，也沒有發表公開談話，但中午時，他在臉書上寫上「I am back.」，並在該貼文下方自己留言指出，「這樣有沒有看出英文有進步」。

短短幾句話，引來上萬網友按讚，也有近千名網友留言，也有網友有趣回應「實力大增，Long time long see」、「院長好棒」、「謝謝您韓院長辛苦了，為了中華民國和人民所做的一切 ，國家需要您的正能量 」、「Welcome back! Happy New Year 」、「英文變超好的」。