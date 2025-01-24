行政院新傳處預算砍光　記者室限時開放沒網路、機場燈箱恐都關

▲行政院。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算日前三讀完成，歲出大砍2075億創新高。行政院昨召開記者會時，未見過去常備聘請的手語老師，並表明是因新傳處預算遭在野黨全數刪除所致；此外，也宣布日後記者室僅周一至周五、上午8時到傍晚6時開放、取消無線網路。據了解，院內固網由資訊處管理，但平日記者室使用的網路，是新傳處為方便媒體作業另行裝設。

行政院主計總處昨表示，本次立法院刪除的預算明顯集中在某些特定項目及機關，其中，國外旅費、特別費、媒體政策及業務宣導費被刪減60％至100％，又監察院及行政院業務費被大幅刪減96.5％及46％，已嚴重影響機關基本運作維持。

另外，經濟部刪減1037億，國防部刪減84億、凍結900億，數發部刪減36億，內政部刪減30億，文化部刪減11億，都已造成各項業務推動窒礙難行。

主計總處還說，立法院審議的通案刪減、委員會及院會決議刪減合計之總刪減數，計算方式仍有爭議，但無論如何計算結果，皆較近3年平均刪減數291億元，高出6至7倍之多，嚴重影響政府政務推動。

行政院秘書長龔明鑫說，行政院院本部預算編列大概是15億，其中10億是法定支出的人事費，業務費被刪了2億、凍結5億，算起來等於人事費也被凍結。

龔明鑫說，其他包括行政院新聞傳播處、聯合服務中心、施政及法制業務等，也全都被全部刪除，造成運作很大困難，目前還在討論如何維持最低量能。龔舉例，新聞傳播處被刪減5100萬，將來記者室、新聞中心的維護可能只能降到很低的營運；更不用說對外的宣傳，國際機場的燈箱、大型LCD的設備需要的電費通訊費等，都沒辦法支應。

龔明鑫表示，正常情況僅能運作至3月，即便以最低服務量能運作，行政院院本部預算最多也只能支應到8月。