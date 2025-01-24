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快訊／立院過年前匆忙送《選罷法》　行政院開臨時院會通過覆議案

▲▼ 卓榮泰 李慧芝 行政院 114年度中央政府總預算相關說明 記者會 手語老師因為預算被刪 現場沒有了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院去年12月20日通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，考量修正條文有窒礙難行之處，行政院今（24日）召開臨時院會通過覆議案，將依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，會在法定期間內移請立法院覆議。

行政院長卓榮泰表示，《選罷法》第76條、第79條、第80條及第83條加嚴罷免案提議及連署要件，且於修正條文公布日施行。經研議後，有包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處，爰依憲法增修條文第3條第2項第2款規定辦理。

卓榮泰強調，行政院作為國家最高行政機關，除依法行政外，也具捍衛憲政秩序、守護人民基本權利等責任，並應確保相關施政的成效。

卓榮泰表示，民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識，本次提出覆議的目的，並非希望升高朝野對立與衝突，而是期待透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審視法案的內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

卓榮泰指出，立法院在春節連假前夕、1月24日16點47分許匆忙送出《公職人員選舉罷免法》部分修正條文案至行政院，「這是立法院在野黨團對行政院赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員」，行政院也不得不緊急召開臨時院會，經由院會討論與同意，決定後續的救濟行動。

卓榮泰特別向緊急趕來參與院會的各部會正、副首長致歉，同時也會向立法院韓國瑜院長表達高度不滿，未來行政、立法兩院關係如因此受損，立法院必須自行負責。

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