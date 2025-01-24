快訊／高雄小港火警「污染物飄散」　市府示警3地區緊閉門窗

記者賴文萱、柯沛辰／高雄報導

高雄小港區北林路一處資源回收廠24日晚間7點10分發生火警，消防局出動24車50人及消防機器人4台前往搶救。環保局提醒，受火災影響，汙染物恐向大寮區、林園區、小港區傳遞，務必關緊門窗、減少外出。

▲環保局南區資源回收廠起火，消防人員射水灌救中。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，起火現場為環保局南區資源回收廠，坑內垃圾陷入燃燒。消防人員趕抵後，持續射水灌救，但相關財損、起火原因仍待調查釐清。

高雄市環保局表示，本市清潔隊一輛垃圾車疑遭民眾丟棄餘燼廢棄物至垃圾壓縮艙內，該車輛於本日晚間7:06至南區資源回收廠傾倒垃圾後，引發貯坑起火燃燒，環保局立即通知消防隊前往救火，因廠內貯坑料位過高，火勢不易撲滅，目前仍在搶救中。火災發生後，環保局立即啟動垃圾調度作業，目前各區垃圾收運正常。

不過，環保局24日晚間警示，目前風向為偏西北風，導引污染物向東南傳遞，因此下風處可能受異味影響，目前空品受影響區域包括大寮區、林園區、小港區，提醒居民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩。

▼現場吹西北風，因此汙染物往東南方向飄散，影響大寮區、林園區、小港區。（圖／記者賴文萱翻攝）