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竹東火併內幕曝！在地「三環幫」遭狙殺　外來勢力派5殺手蒙面行刑

▲▼竹東鎮發生5人遭槍擊、刀傷，警方不排除是外地黑幫尋仇。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲竹東鎮發生5人遭槍擊、刀傷，警方不排除是外地黑幫尋仇。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱中岳／連線報導

新竹縣竹東鎮北興路2段上一家飲料量販店，在24日下午4時許，發生槍擊砍殺案件，有5名男子身上分別有槍傷、刀傷，送往不同醫院搶救，其中還有1人到院前沒有呼吸心跳，警方目前不排除是外地黑幫針對竹東鎮當地「三環幫」尋仇。

警方調查，新竹縣竹東鎮北興路二段一家飲料量販店樓上，在24日下午4時許發生槍擊砍殺案件，現場至少5名傷者各遭槍擊及刀傷，警消動員救護車前往執行救護勤務，其中1名傷者送往北榮新竹急救，到院前沒有呼吸心跳，目前正在搶救。

▲▼竹東鎮發生5人遭槍擊、刀傷，警方不排除是外地黑幫尋仇。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，目擊者看到5名戴口罩的蒙面黑衣人跑上樓，以為是朋友找人，都從同一台車下來後馬上上樓，樓上就發生槍聲，上樓的5人也下樓搭車離開，結果朋友來現場，上樓發現全部人都受傷倒地，立刻通知救護到場。

警方目前不排除是黑幫尋仇，主要是「外地」其他黑幫成員，搭乘一台車，蒙面下車後「上樓尋仇」，也懷疑針對竹東鎮當地幫派三環幫，但是確切原因警方也正積極了解。

至於5人傷勢，分別為51歲劉姓男子，左腋下及左大腿槍傷，右手掌刀傷斷掌，無生命跡象送往北榮新竹；51歲曾男左手、左腳、臉及頭部刀傷，意識清楚，送往竹東台大；50歲陳男左腿及腳踝刀傷，意識清楚，送往生醫台大醫院；53歲吳男左腹及背槍傷、左手及大腿刀傷，意識清楚，送至東元醫院；44歲男子雙腿、左肩及背部刀傷，意識清楚到院後插管。

19:35更新

在火併當中5名傷者送醫，其中1名傷者送往北榮新竹急救，經搶救過後身亡。

 
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