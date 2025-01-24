快訊／竹東黑道遭「蒙面殺手」行刑狙殺！1人搶救無效亡

▲竹東鎮發生5人遭槍擊、刀傷，警方不排除是外地黑幫尋仇。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者楊永盛、邱中岳、閔文昱／新竹報導

新竹縣竹東鎮今（24日）下午傳出黑幫火併案件！兩派人馬當街開槍，還有人拿西瓜都互砍，場面相當混亂，有多人中槍、中刀。警消獲報後，立即出動共5車10人前往，將現場5名傷者送醫，不過稍早傳出其中1人因傷勢過重，送醫不治。

警方調查，新竹縣竹東鎮北興路二段一家飲料量販店樓上，在24日下午4時許發生槍擊砍殺案件，現場至少5名傷者各遭槍擊及刀傷，警消動員救護車前往執行救護勤務，其中51歲劉姓男子送往北榮新竹急救，到院前沒有呼吸心跳，搶救後宣告不治。

據了解，目擊者看到5名戴口罩的蒙面黑衣人跑上樓，以為是朋友找人，都從同一台車下來後馬上上樓，樓上就發生槍聲，上樓的5人也下樓搭車離開，結果朋友來現場，上樓發現全部人都受傷倒地，立刻通知救護到場。

警方目前不排除是黑幫尋仇，主要是「外地」其他黑幫成員，搭乘一台車，蒙面下車後「上樓尋仇」，也懷疑針對竹東鎮當地幫派三環幫，但是確切原因警方也正積極了解。

至於另外4人傷勢，51歲曾男左手、左腳、臉及頭部刀傷，意識清楚，送往竹東台大；50歲陳男左腿及腳踝刀傷，意識清楚，送往生醫台大醫院；53歲吳男左腹及背槍傷、左手及大腿刀傷，意識清楚，送至東元醫院；44歲男子雙腿、左肩及背部刀傷，意識清楚到院後插管。

