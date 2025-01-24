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南投燈會推限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣　在南投住宿消費憑發票可兌換

▲2025南投燈會推出限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲2025南投燈會推出限量貓貓蟲咖波聯名紀念幣。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投燈會25日就要點燈開幕、並邁入十周年，縣政府特別在燈會期間(1/25-2/16)推出高人氣「貓貓蟲咖波」南投燈會聯名紀念幣，遊客只要在南投住宿、消費，憑發票或收據就有機會免費兌換單幣或雙幣禮盒，只送不賣且每日限量供應，期望帶動全縣新春旅遊熱潮。

縣府觀光處指出，南投燈會與國內外知名卡通玩偶聯名合作，連續多年均創下驚人行銷佳績，不僅規劃完整燈區、讓卡通玩偶圖像實體化，更從2023年燈會開始推出聯名紀念幣連年、吸引民眾排隊爭搶熱潮；今年燈會與「貓貓蟲咖波」合作，規劃兩款與貓貓蟲咖波聯名的紀念幣供遊客兌換，搭配住宿與消費共提供以下兩種收藏方式：

▲南投燈會試點燈。（圖／南投縣政府提供）

「住加買」換雙幣，只要於燈會期間在南投的合法旅宿住宿，並於南投境內購物消費，總計滿額6000元，即可憑合法發票或收據兌換「紀念幣雙幣精裝組」；「集加買」換單幣，只要參加南投燈會的數位集章活動並集滿8點，除可獲貓貓蟲咖波聯名紀念品，若再附上114年1、2月於南投境內消費滿1000元之合法發票或收據，可額外獲得「紀念幣單幣禮盒」款式隨機。

▲南投燈會試點燈。（圖／南投縣政府提供）

觀光處說明，兌換地點除燈會園區內，南投市公所也在南投市南投戲院加設一處供遊客兌換；單純住宿的遊客也可憑不限金額的合法住宿憑證，領取蛇年「歡樂蛇」小提燈；更多詳細活動資訊，請上南投燈會官方網站查詢，或關注「樂旅南投」Facebook。

燈會官網：https://rs-event.com.tw/2025NTL/

樂旅南投：https://www.facebook.com/nantouwelcome/

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