南投燈會試點燈　13米高主燈「拾來富貴」提前曝光超吸睛

▲南投燈會主燈「拾來富貴」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會將於1月25日起跑，23日晚上在南投縣會展中心試點燈，十三米高主燈「拾來富貴」也提前曝光，許多民眾跟著跑來賞花燈，提前感受燈會氣氛。

縣政府指出，試點燈工作主要是確定電力及各項基本設施是否完成，並做好安全維護，縣長許淑華昨晚也到燈區了解佈燈情形；只見各燈區大放光芒，十三米主燈「拾來富貴」隨著燈光變幻和音樂閃爍耀眼光彩，許淑華看到社區民眾布置社區主題燈區，也主動招呼民眾，眾人高興合影留念、猶如辦喜事。

許淑華表示，今年南投燈會除主燈「拾來富貴」，還有副燈「咖波」，總共有11個不同特色燈區，正式開燈後，假日有大型節目表演，白天有花海、立槳體驗，晚上則有美不勝收的各式花燈可供欣賞，歡迎國人在春節年假期間來南投走春。

縣府觀光處提醒，燈會開幕第一個周末、小年夜至初五，以及閉幕都有歌舞搭配主燈的展演活動；燈會期間除藝術燈區、水舞劇場、還有咖波聯名的無人機煙火秀，更有連續九天的的新春特別演出，包括縣內優質藝文團體、重量級歌手周湯豪、新生代人氣男團Ozone、台語歌王許富凱等眾多歌手，還有台灣品牌團隊包括：十鼓擊樂團、虎劇團、樂興之時管弦樂團、優人神鼓、雲火火舞團、即將成真火舞團等，將帶來震撼的視覺饗宴。

更多燈會活動詳情，可至南投燈會官方網站 或追蹤樂旅南投Facebook，燈會官網：https://rs-event.com.tw/2025NTL/

樂旅南投：https://www.facebook.com/nantouwelcome/。