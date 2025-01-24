好市多不一定划算？　會員盤點「6大類商品」CP值超低

▲好市多在各國擁有800多間分店。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

好市多（Costco）以大宗包裝及實惠價格聞名，但健康資訊網站「Eat This, Not That」引述會員意見調查結果指出，這間全球最大倉儲式連鎖量販店，其實有6大類商品「昂貴過高」，在其他地方能夠以更實惠價格入手。

生鮮雞肉

一些會員對於好市多的生雞肉價格、尤其經常洩漏的包裝並不買帳。網路論壇Reddit一名網友強調，「不是烤雞，是生鮮雞肉。在長島，這是唯一比當地超市更貴的肉品，與超市的正常銷售價相比，通常多出高達50%。」

汽水與咖啡

會員們指出，當地超市的汽水，往往比好市多更便宜，因為前者經常打折、推出促銷活動。另一名網友說，「我沒有在好市多買過咖啡，因為我們有很多當地烘豆商可以嘗試，而且價格範圍跟好市多差不多。」

蔬菜和沙拉組合

許多會員強調，與其他地方相比，好市多的生鮮產品，價格高出許多。舉例而言，沙拉組合在好市多約4.99美元（約新台幣163元），其他商店只要3.89美元（約新台幣127元）。小蕃茄在好市多要價6美元（約新台幣196元），其他商店則約3.99美元（約新台幣130元）。

新鮮水果

一名會員指出，在好市多，草莓與西瓜等大多數水果，都比其他超市更貴。另一名Reddit網友也贊同，「在好市多，大多數農產品都更貴，尤其是水果。萵苣生菜在好市多很划算，但幾乎其他所有東西都更貴。」

牛奶與雞蛋

會員表示，儘管雞蛋與牛奶價格下跌時，好市多的乳製品價格也會下修，但整體而言，仍比當地超市還要貴。不過，他們指出，這個現象「無疑是地區性的」。

洗衣精和牙膏

一名會員指出，如果沒有一大群人在使用，大量購買洗衣精與牙膏是沒有意義的，因為即使是不易腐敗的商品，考慮到清潔效果，仍有最佳保存期限。一名單身人士直言，「如果我無法及時使用，它就不划算了」，更別提非常占空間。