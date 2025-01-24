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天災降臨？2025第一條「地震魚」現蹤墨西哥　詭異畫面瘋傳

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 衝浪者將皇帶魚送回海中。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合報導

墨西哥下加利福尼亞半島南端海邊近日出現俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish），體型幾乎和衝浪板一樣長，全身散發銀白色光澤，被發現時尾巴有傷，很快就被泳客送回海中，仍引發當地民眾憂慮，可能是地震或海嘯前兆。

根據《每日郵報》，這條皇帶魚是被一群衝浪者發現，體型大約和衝浪板一樣長，尾鰭部分明顯受傷，他們見狀迅速用衝浪板將牠鏟起後放回海中。目擊民眾見狀擔憂表示，「人們說那些魚會在強烈海嘯來臨時出現」。

皇帶魚體長可達11公尺以上，重量超過200公斤，可下潛至1000公尺深海，擁有銀藍色的身軀和鮮紅色的背鰭，在西方又稱為「末日之魚」（Doomsday Fish）。

因外型酷似海中蛇神，皇帶魚在日本神話中又稱為「龍宮使者」，傳說會浮出水面警告人類地震來臨。儘管科學界未證實兩者直接關聯，但2011年日本東北大地震前，曾有多條皇帶魚接連被沖上岸，至今仍引發討論。

這條在墨西哥發現的皇帶魚成為2025年以來全球首見，不過去年11月也曾在美國加州出現，長度約3公尺，而北加州近海去年12月便發生規模7.0強震，一度引發海嘯警報。但也有研究人員指出，近期發現的皇帶魚數量增加可能與海洋條件變化或聖嬰、反聖嬰周期有關。

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