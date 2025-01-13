　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本宮崎20:19規模6.9地震！最大震度5弱　發布海嘯警報

▲▼快訊／日本宮崎20:19發生規模6.4地震！最大震度5弱　發布海嘯警報。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲日本宮崎20:19發生規模6.9地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本九州宮崎縣台灣時間13日晚間8時19分發生規模6.9的地震，震央位於東側海域日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱，目前高知縣和宮崎縣已發布海嘯警報。

日本氣象廳指出，震度5弱的地區為髙鍋町、新富町及宮崎市，震度4級為延岡市、西都市、木城町、川南町、宮崎都農町、門川町、日南市、串間市、國富町、綾町、宮崎美鄉町、髙千穗町、都城市、小林市、蝦野市、三股町、髙原町。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／日本剛震完！西藏20:57發生規模4.9地震
逾2.5公斤黃金通關被抓到　711萬元財產遭沒收
快訊／大陸漁船闖金門水域　距離岸邊僅10公尺
快訊／日本宮崎發生規模6.9地震！最大震度5弱　發布海嘯警報
爆林秉文「沒上通緝犯查緝網」　內政部長認了
國旅備品沒了「沐浴乳也要自備」？環境部說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本宮崎20:19規模6.9地震！最大震度5弱　發布海嘯警報

呼籲正視歷史問題！日本外相岩屋毅抵首爾　與南韓外長趙兌烈會談

殺錯人！小王迷戀人妻「買兇害她老公」　計程車司機路過遭射殺

洛杉磯野火還在燒「竟有人嗨放天燈」　她氣到直接報案

爽領1.2億日圓！東京名校理事長「非法匯款」給員工　金流不明遭逮

以哈停火談判重大進展！　可望「川普就職前」達成協議

葉門4加油站連環爆炸17死74傷　影片曝光

美聯航客機高空失壓！　60秒「驟降逾6000英尺」緊急轉降

濟州航空黑盒子撞毀前4分鐘「罕見停錄」　專家曝可能原因

頭等艙秘密！前空姐曝30分鐘窺視旅客1次　高空激戰這樣應對

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

快訊／日本宮崎20:19規模6.9地震！最大震度5弱　發布海嘯警報

呼籲正視歷史問題！日本外相岩屋毅抵首爾　與南韓外長趙兌烈會談

殺錯人！小王迷戀人妻「買兇害她老公」　計程車司機路過遭射殺

洛杉磯野火還在燒「竟有人嗨放天燈」　她氣到直接報案

爽領1.2億日圓！東京名校理事長「非法匯款」給員工　金流不明遭逮

以哈停火談判重大進展！　可望「川普就職前」達成協議

葉門4加油站連環爆炸17死74傷　影片曝光

美聯航客機高空失壓！　60秒「驟降逾6000英尺」緊急轉降

濟州航空黑盒子撞毀前4分鐘「罕見停錄」　專家曝可能原因

頭等艙秘密！前空姐曝30分鐘窺視旅客1次　高空激戰這樣應對

中信銀2024年刷卡金額突破9300億元　宣告穩坐刷卡王

快訊／日本剛震完！西藏20:57發生規模4.9地震　震源僅10公里深

NanaQ揭網紅社交認「沒跟哪群人很好」　圈內排擠內幕全說了

快訊／威力彩4.6億獎號出爐！中這7碼現在開始放年假

天冷進補不發胖！營養師：掌握211比例原則　羊肉爐也能放心吃

逾2.5公斤黃金通關被抓到　711萬元財產遭沒收

大陸2024新車產銷量「突破3100萬輛再創新高」！蟬聯全球最大出口國

三重光興段公辦都更動土　侯友宜祈福工程順利

光明燈怎麼點最有效？　命理師點2種人有禁忌！

為吳念庭找回熟悉的日職應援曲　台鋼與西武洽談

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

快訊／日宮崎20:19規模6.9地震　最大震度5弱

南韓肺炎死者激增　殯儀館、火葬場客滿

低溫急凍被冷醒！醫揭棉被「三明治蓋法」

洛城火不停　一條件改變前不可能滅火

P罩杯女優驚曝「是罕病」：停不下來

頭等艙的秘密　見高空激戰這樣應對

洛杉磯野火還在燒！「魔鬼風」要來了

富豪砸重金聘私人消防員　平民罵翻：自私

德國人病假天數創新高！老闆們請偵探抓

女好奇查尪超市「會員卡點數」　發現外遇

太空人拍下野火俯瞰視角　衛星照曝超厚濃煙

川普再批加州官員無能：到底什麼問題

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面