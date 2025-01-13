快訊／日本宮崎20:19規模6.9地震！最大震度5弱　發布海嘯警報

▲日本宮崎20:19發生規模6.9地震。（圖／翻攝日本氣象廳）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本九州宮崎縣台灣時間13日晚間8時19分發生規模6.9的地震，震央位於東側海域日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱，目前高知縣和宮崎縣已發布海嘯警報。
日本氣象廳指出，震度5弱的地區為髙鍋町、新富町及宮崎市，震度4級為延岡市、西都市、木城町、川南町、宮崎都農町、門川町、日南市、串間市、國富町、綾町、宮崎美鄉町、髙千穗町、都城市、小林市、蝦野市、三股町、髙原町。
【地震情報】— ウェザーニュース (@wni_jp) January 13, 2025
1月13日 21:19 震度5弱
【宮崎県】宮崎県北部平野部 宮崎県南部平野部
▶生放送で解説中 https://t.co/womAMSMAQqhttps://t.co/7nnEoQVW4P pic.twitter.com/m41Dnh2E43
【津波情報 2025年1月13日】— ライブドアニュース (@livedoornews) January 13, 2025
津波注意報を発表しました。
［震源に関する情報］
21時19分頃、日向灘を震源とする地震。震源の深さは約30km、地震の規模はM6.9と推定。 pic.twitter.com/YTodl524Ad
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