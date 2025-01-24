預算遭砍政院擬凍結50%地方補助　綠盼共體時艱：不得已作法

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前大砍中央政府總預算2075億元創新高，行政院長卓榮泰23日表示，除弱勢福利補助外，中央補助地方一律先凍結50％，引起地方政府反彈。對此，內政部長劉世芳今（24日）受訪時無奈表示，「沒錢就是沒錢」，預算解凍程序還需要經過立院，目前比較悲觀。民進黨團幹事長吳思瑤則認為，這非常不得已，行政團隊跟立院團隊都非常不樂見，冤有頭債有主，是誰讓國家財政寸步難行？罪魁禍首就是藍白。

對於地方政府反彈，內政部長劉世芳今上午受訪時無奈表示，「沒錢就是沒錢」，目前經過盤點凍結的款項可能高達200億，如果還沒完成招標工程的話會先暫停，盤點後會盡快和地方政府通知，比如「網路科技應用計畫」總共近45億，凍結近20%就是不能招標，不能招標要怎麼完成預算執行？

劉世芳指出，解凍程序需要按照立院要求提出專案報告，目前是比較悲觀，行政院這麼多部會都要專案報告解凍，還要看立法院要不要排，如果都不排解凍機會不高，到12月底自然就不見了，例如汙水下水道工程、道路建設、市區人行道改善等，包含縣市政府，連鄉鎮公所都有，這部分都需要盤整再通知地方。

對於總預算，民進黨團幹事長吳思瑤直言，現在還沒有人可以精算實際刪減跟凍結數額，前所未見，因為一片混亂，重複刪除、通案也刪、個案也刪，到現在立院財政委員會都無法精算，當天也看得很清楚，過去可以到幾塊錢都一字不差清楚載明，今年做不到，一片混亂，目前試算出來的影響都是過去六倍以上。

吳思瑤指出，加上凍結，政府扣除法定預算跟各種補助，可支配預算近三成受影響，甚至還有財劃法的3753億，這種惡砍、惡刪造成財政困難，行政院負責任盤點也要做出因應，卓榮泰說對地方補助需要作出調整，這是非常不得已，行政團隊跟立院團隊都非常不樂見，被迫採取這樣的作為，但因為沒辦法。

吳思瑤指出，大家共體時艱，中央財政受挫，當然影響到地方政府補助跟建設，這不得已，藍白這段時間受社會撻伐，冤有頭債有主，是誰讓國家財政寸步難行，變成一部無油可用的車子，罪魁禍首就是藍白兩黨。

