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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交通部稱總預算影響花東雙軌工程　黃建賓揭：該工程分毫未刪減

▲▼立委游顥、黃建賓 張嘉郡召開「萬物齊漲，該漲的不漲，不該漲的一直漲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

今年度中央政府總預算案日前於立法院完成三讀，交通部為此召開記者會指出，花東雙軌電氣化工程恐因總預算案受影響。對此，台東縣立委黃建賓強調，花東雙軌電氣化工程預算一分一毫未刪減，並舉出交通部鐵道局官網資料，花東雙軌電氣化為高達8800億元的前瞻建設計畫核定項目之一，2021年早已核定並執行中，交通部如今卻拿花東交通當作要脅，根本是帶頭霸凌偏鄉，難道是為了藏錢而卡花東雙軌？

黃建賓首先強調，民進黨政府提出的今年總預算案，從歲出2兆多元暴增為3兆1325億，「這是史上最多！」最終三讀通過的總預算為歲出2兆9248億元，仍然逼近3兆元，「同樣還是史上最多！」因此手握史上最高預算的民進黨政府，可說是史上最有錢政府，而身為立委職責就是為人民看緊荷包，監督預算能被有效能地使用。

黃建賓表示，民進黨政府明明就超有錢，結果府院黨近日從上到下，卻急著製造數十條有關總預算的假訊息，放任網軍側翼大肆造謠，如今又稱花東雙軌電氣化工程會受影響，根本是公然恐嚇人民。交通部鐵道局官網資料明白顯示，花東雙軌電氣化為前瞻建設計畫核定項目之一，2021年早已核定並執行，行政院長卓榮泰也曾公開承諾2027年會優先達成台東─知本雙軌通車目標。

黃建賓進一步質疑，高達8800億元的前瞻預算，早在2017年時，民進黨就在立法院以絕對人數優勢1分鐘速審通過，對於東部民眾苦盼多年的花東雙軌電氣化工程，行政院並在2021年核定及執行，如今民進黨政府為了政治鬥爭，竟敢拿偏鄉交通建設當作要脅，萬一進度真的受影響，就代表民進黨政府「為了政爭不顧民生，把東部人當作二等公民，把台東人的生命安全踩在腳下！」
 

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