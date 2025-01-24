曝北市府「手語合約」和行政院相同　他酸：市議會沒有刪掉這筆預算

▲球評石明謹指出，北市府的手語服務合約，其實無異於行政院，若經立法機關砍預算，皆會造成無法履約之結果。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／石明謹）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院昨日表示，由於新傳處預算遭在野黨全數刪除，導致例行記者會將無法提供手語翻譯，對此，藍白則反擊，行政院公然造謠，國民黨還建議行政院若請不起手語老師，可以向北市府「免費」申請手語服務。不過，球評石明謹今（24日）透露，市府和政院的合約其實是一樣的，若預算遭刪除皆會導致無法履約，他進一步狠酸，差別只在北市議會沒有刪除這筆預算。

立法院日前完成今年度中央政府總預算三讀程序，然而，本次審議結果，除了創下歷年凍刪比例之最，後續還引發不少行政機關憂心對未來諸多的政策、措施，將造成相當程度的衝擊。行政院昨日在例行會議中，即宣布由於新傳處費用遭在野陣營砍光，導致無法如往昔規劃，提供同步手語翻譯的服務。

然而在野陣營則反擊，行政院以弱勢權益，來對在野黨政治鬥爭，何況手語服務之標案，早在去年已結標，何來影響之說？國民黨甚至進一步建議行政院，若請不起一年71萬元的手語老師，可以向北市府免費申請手語服務。

不過，石明謹表示，行政院如果沒錢請手語翻譯，雖然可以跟台北市申請免費服務，但北市府的服務，其實不是真的免費。石明謹狠酸，台北市政府也是要花錢請翻譯，世界上哪有免費的，只是台北市議會沒有刪掉這筆預算而已。

此外，石明謹揭露，台北市的合約也是規定如果經立法程序，預算沒有通過，台北市政府可以「無條件中止契約」，合約內容其實跟行政院是一樣的。

最後，石明謹開嗆藍白，他建議以後所有設在台北市的中央機關，通通都請台北市政府派手語翻譯，因為在藍白眼中，這是免費的，台北市政府一定很樂意。