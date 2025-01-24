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促進醫療數位轉型！花慈Power BI競賽14隊參與　分享創新成果

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與衛生福利部中央健康保險署東區業務組日前舉辦「Power BI競賽暨成果發表會」，不僅邁入第5年，也是跨機構合作第2年，今年的競賽吸引了台東馬偕紀念醫院、門諾醫院等醫療機構參與，展示以Power BI整合資料和流程自動化的成果。

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

健保署東區業務組組長黃兆杰表示，感謝花蓮慈院讓各醫療機構可以藉由這成果會，互相勉勵學習。

這次參與機構包括健保署東區業務組、花蓮慈院、門諾醫院、台東馬偕醫院等，共有14組團隊分別針對服務效能管理、健保指標管理、專案計畫管理等三大主題進行展示。各參賽單位在3個月的時間內，運用Power BI平台，將複雜數據進行整合和視覺化，為醫療機構的管理提供創新的解決方案。花蓮慈院院長林欣榮表示，Power BI工具的使用有助於提升醫療管理的透明度與效率，並且能夠讓數據成為更強大的決策支持工具。

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院院長林欣榮表示，Power BI工具的使用有助於提升醫療管理的透明度與效率。

健保署東區業務組組長黃兆杰說，還記得上一次參與成果發表會時，當時聆聽了各團隊的報告就很感動了，讚嘆花蓮慈院擁有非常好的學習資源與環境，也感謝花蓮慈院鼎力相助，讓各醫療機構可以藉由這成果會，互相勉勵學習，期待大家收穫滿滿。

在競賽中，健保署東區業務組醫療費用科科員黃寶萱與團隊以「白內障手術管理」為主題，榮獲金獎及人氣獎。黃寶萱分享，這次參賽主要是針對政策變動後的管理模式進行檢討，並將白內障手術的各項管理細節整合後在Power BI儀表板中呈現，讓複雜的數據變得直觀易懂，使用者能夠一目了然地掌握所有數據，進而提升工作效率。黃寶萱也說道，這項成就不僅是團隊努力的結果，也是大家集思廣益、互相學習的成果。

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

健保署東區業務組以「白內障手術管理」為主題，榮獲金獎及人氣獎。

來自台東馬偕紀念醫院的企劃管理課課長張秀梅也分享了她的經驗。張秀梅表示，台北馬偕醫院在2年前已導入Power BI，他們團隊也參加了競賽，當時得到很大的激勵，這次在花蓮慈院的邀約下，抱著磨練的心情來參加，並以「IDS計畫服務項目即時監測」為主題，進行數據整合與監控，透過Power BI使醫療服務指標的監測變得更加即時且準確，並且能與健保署的數據保持一致，幫助主管隨時掌握最新資訊，作為管理的參考。

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

台東馬偕紀念醫院分享透過Power BI使醫療服務指標的監測變得更加即時且準確，並且能與健保署的數據保持一致，幫助主管隨時掌握最新資訊。

花東地區各大醫院面臨醫務管理人力招募不易的挑戰，積極導入商業智慧(BI)系統優化醫療服務流程。門諾醫院醫療業務室建立床位管理視覺化平台，讓醫護人員即時掌握病房動態，提升調度效率；同時運用數據分析縮短批價等候時間，改善服務品質。花蓮慈濟醫院醫事室則運用BI監控住院服務時效並優化人力配置，準確因應尖峰時段需求之外，醫事室門診股更透過停代診分析，優化門診預約系統，提供病患更便利的就醫體驗。

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

門諾醫院分享以批價等候時間為主題，運用數據分析縮短批價等候時間，改善服務品質。

本次競賽邀請了多位專業評審，包括健保署東區業務組組長黃兆杰、副組長羅亦珍、台北醫學大學附設醫院醫品部智慧醫療執行長毛政賢、門諾醫院醫療業務室主任廖秀珪，以及花蓮慈濟醫院AI中心專案經理林佳玟。他們對各組的成果給予了高度評價，並提出了有建設性的建議，鼓勵大家在未來繼續探索數據管理的深度與應用來提升醫療管理的效率。

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院透過停代診分析，優化門診預約系統，提供病患更便利的就醫體驗，獲得這次競賽銀獎。

擔任評審的毛政賢執行長，同時也是不少團隊的指導老師，他在回饋中指出，資訊快速發展之下，大家會發現大醫院、小醫院的資訊落差非常大，健保署帶著整個區域內的醫院、機構一起來學習是一個很好的示範，而各團隊透過競賽看到其他機構展示的良好模板時，可以思考如何進一步改善自己的模板，這也是學習過程中很重要的目標。

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫事室專員褚惠瑛分享進階的Power BI應用於預測未來數據。

林佳玟專案經理則是分享自身的經驗，她在做數據分析時，時常思考如何讓數據不僅對管理階層有價值，還能幫助他們在實際工作中做出更準確的決策。她也鼓勵學員不要放棄，因為這次做出來的工具，未來3年都可以使用，之後不需要再花費時間整理數據與資料，這是做資訊與數位工具最有價值的地方。

▲花蓮慈濟醫院與健保署東區業務組舉辦Power BI競賽暨成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

擔任評審的毛政賢表示，健保署帶著整個區域內的醫院、機構一起來學習是一個很好的示範。

另外，醫事室副主任張菁育與專員褚惠瑛則是分別分享進階的Power BI應用於預測未來數據，包含前期衰弱預測模型開發歷程、門診服務量人次預測等，困難程度讓團隊一度想放棄，還好有毛政賢老師指導，讓他們能順利完成初期成果分享，未來將持續完善這兩個系統。

這樣的競賽和合作平台將有助於促進醫療行業的數位轉型，並且對提高醫療服務品質、增強醫療機構間的合作與交流，醫事室主任林玲珠說，期待未來更多的機構能夠參與進來，帶來更多的管理創新應用，提升病人的就醫體驗與醫療效率。
 

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醫療數位轉型慈院Power BI競賽創新成果

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