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快訊／林秉樞病危裝葉克膜！父曝「難救活」控所方：未及時送醫

▲▼林秉樞到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲林秉樞病危裝上葉克膜，林父出面透露，他病況嚴重恐難救活。（圖／ET資料照）

記者黃哲民、陳韻如／新北報導

前民進黨立委高嘉瑜的前男友林秉樞因施暴案件於2023年10月入獄服刑，但昨(21日)卻傳出，他因身體不適戒護就醫，還用上葉克膜搶救。對此，台北看守所回應，林秉樞於2024年12月18日戒護就醫住院至今，但並未針對病況多加說明。事件曝光後，林父出面向媒體透露，兒子「多重器官衰竭，99.9%以上難以救活」，並質疑北所未及時將兒子送醫。

林秉樞病危消息昨晚曝光，林父隨後便向媒體透露，林秉樞在案發前身體壯碩，但在案發後拘押近8個月，便發現心臟不適，腎功能衰竭，2023年入監體檢時，身體並無異常，入監後一年家屬也未接獲重病送醫的通知，惟入監不久會客時發現眼神呆滯，動作遲緩，身體浮腫。

林父表示，直到2024年12月16日當天，他去會客時就發現兒子心神耗弱，胡言亂語，體力不支，甚至有氣無力說，「我很可能會比你早走，對不起！」語畢便趴在櫃台不起，最終被戒護拖走。家屬見狀隨即轉向看守所報告，請求送醫未果，但據說在此之前，兒子就以無比虛弱，語焉不詳，且每天昏睡20小時以上，大小便失禁，「顯然病況早就非常嚴重。」

林父隔天隨即寄限時掛號信向法務部及監委陳情，請求送醫或保外就醫。18日下午1點23分，林秉樞被送到台北醫院，而依醫師說明，當時林秉樞已呈現休克狀態，檢查為多處感染發炎引發敗血，同日下午2點39分出現急性腎衰竭，2點59分失去呼吸心跳，經全力搶救始恢復微弱生命跡象，「呈多重器官衰竭99.9%以上難以救活。」

林父表示，12月19日林秉樞全天候洗腎，並裝上葉克膜，20日他接到看守所電話，通知可以申請保外就醫，他當時回應，「以救人為先，可以出院門診進行追蹤治療時再議。」隔日他便正式函覆看守所，表示於醫囑可以出院門診追蹤治療時，再申請保外就醫，另函請新北地檢署調查，是否為不明藥物所致抑或有其他因素介入造成林秉樞病危。直到1月13日，林父向新北地檢署聲警證據保全。

林父痛心表示，熟識林秉樞的人都知道他身強體健，但卻突然獄中病危，也讓他難以理解，不禁提出質疑，看守所未在12月18日當天林秉樞送醫時通知家屬，直到下午2點50分才通知在急診室插管救治中，「不合常理。」

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