　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／詐大谷5.5億！　美檢求處水原「57個月監禁、賠5.4億」

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲水原一平涉嫌從大谷的銀行帳戶中詐騙約1700萬美元。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國大聯盟道奇隊選手大谷翔平的前任翻譯水原一平，涉嫌從大谷的銀行帳戶中詐騙約1700萬美元（約台幣5.5億元），被依銀行詐欺等多項罪名起訴。美國檢方23日向法院提交文件，對水原求處57個月的監禁，並判賠大谷1697萬美元。

根據NHK報導，美國檢方於23日向法院提交了一份文件，要求對水原判處57個月（4年9個月）的監禁，並要求其向大谷翔平賠償1697萬美元（約台幣5.4億元）。最終量刑結果預計將於下個月6日宣判。

水原因沉迷賭博，利用大谷翔平對他的信任，長年從大谷的銀行帳戶匯款給運動賭博組頭，不法轉移超過1700萬美元，甚至因此害大谷差點涉入簽賭疑雲。

水原去年6月在認罪聽證會上承認所有起訴內容，而全案原定要在去年10月25日量刑宣判，但是水原的辯護團隊卻以無法及時完成量刑所需的賭博成癮診斷報告為由，要求延後量刑宣判。

量刑宣判改至去年12月20日後，水原的辯護律師又再度向美國聯邦地方法院提出申請，要求將量刑宣判日期再次延後，因此改至今年1月24日宣判。

沒想到，辯護律師再次向法院提交書面資料，說明水原的健康問題仍未改善，無法及時完成相關精神科鑑定，因此請求延後至2月6日，最終獲得法院批准。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普踢鐵板！　全國暫停實施「取消出生公民權」
快訊／外木山漁港驚見女浮屍　趴水面載浮載沉
快訊／國1五股段「5車追撞」　車流回堵10公里
連9天買1送1！　春節超商咖啡優惠一次看
正妹徵「男友過年」：3天20萬　條件曝光網揪貓膩
三振舞女神被「富邦悍將」挖走　韓媒曝關鍵原因
誘拐台人淪豬仔　傳黑道組「復仇者聯盟」追牽線女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／詐大谷5.5億！　美檢求處水原「57個月監禁、賠5.4億」

芬蘭前總統：中國應參與烏克蘭安全保障　 負責約束俄羅斯

醫生認證「進寶雅想大便」都市傳說：真的有根據

美法官指「取消出生公民權」公然違憲　祭限令暫阻實施

川普威脅制裁　克宮：準備好就「終結俄烏戰爭」展開平等對話

好市多變「寶可夢競技場」　搶夢幻卡牌大打出手

川普要求降息！美股收紅標普創新高　台積電ADR漲0.64％

川普看重運河及移民問題　盧比歐首度出訪選擇中美洲

川普盼盡快與普丁談俄烏終戰　表達有意努力削減核武

川普在世界經濟論壇演說：調降公司稅、油價、利率

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

快訊／詐大谷5.5億！　美檢求處水原「57個月監禁、賠5.4億」

芬蘭前總統：中國應參與烏克蘭安全保障　 負責約束俄羅斯

醫生認證「進寶雅想大便」都市傳說：真的有根據

美法官指「取消出生公民權」公然違憲　祭限令暫阻實施

川普威脅制裁　克宮：準備好就「終結俄烏戰爭」展開平等對話

好市多變「寶可夢競技場」　搶夢幻卡牌大打出手

川普要求降息！美股收紅標普創新高　台積電ADR漲0.64％

川普看重運河及移民問題　盧比歐首度出訪選擇中美洲

川普盼盡快與普丁談俄烏終戰　表達有意努力削減核武

川普在世界經濟論壇演說：調降公司稅、油價、利率

寒流要來了「周日晚起急降溫」　春節收假日北東再變天

車手遭逮畫面曝！雲林女誤信假投資帶140萬面交　警埋伏甕中捉鱉

台東土很黏！磁吸中南部退休族　在地帶路4大購屋熱區

快訊／基隆外木山漁港驚見浮屍！女趴水面載浮載沉　身分仍待查

快訊／國1五股段「5車追撞」　車流回堵10公里

年節聚餐狂吃不胖！中醫師教妳心機小技巧　關鍵在下肚的「順序」

高鐵南延利多！高雄核心蛋黃房市升溫　中都藝樹特區「遠雄沐蘊」擁繁華綠金

3大國營事業春節每日1.5萬人駐守　台電：備轉容量15％供電無虞

「想找他喝一杯」！鈴木一朗幽默喊話唯一跑票記者引爆笑

夫外遇7年忙到用Excel排行程　妻見「我的西區生活」辣照氣炸

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

國際熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

陸女闖北海道鐵軌被撞　搶救後不治

好市多變「寶可夢競技場」　搶夢幻卡牌大打出手

醫生認證「進寶雅想大便」都市傳說：真的有根據

即／美檢求處水原「57個月監禁、賠5.4億」

雪梨屍花睽違15年盛開　5萬人排隊「聞臭」堪比演唱會

克宮：準備好就「終結戰爭」展開平等對話

美股收紅標普創新高　台積電ADR漲0.64％

驚！俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」

痴漢偷拍集團侵台　27歲主嫌曝光：日賺4萬元

陸女闖北海道鐵軌「搶拍奇蹟美照」！被撞命危

川普在世界經濟論壇演說：調降公司稅、油價、利率

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

更多熱門

相關新聞

日本飲料大廠曝大谷驚人廣告效益

日本飲料大廠曝大谷驚人廣告效益

道奇隊投手大谷翔平擔任「お～いお茶全球代言人」的伊藤園，23日公布令人驚訝的經濟效益。因應可抽中與小熊隊對戰開幕系列賽觀賽門票的活動，「お～いお茶」銷售額已達去年的3至5倍。

二刀流王者重生！大谷預測引關注

二刀流王者重生！大谷預測引關注

美法官指「取消出生公民權」公然違憲

美法官指「取消出生公民權」公然違憲

克宮：準備好就「終結戰爭」展開平等對話

克宮：準備好就「終結戰爭」展開平等對話

台灣安全專家簡以榮回鍋白宮　任國安會亞洲資深主任

台灣安全專家簡以榮回鍋白宮　任國安會亞洲資深主任

關鍵字：

大谷翔平水原一平洛杉磯道奇道奇大聯盟北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

男花889萬買房！7年後驚見地下室「原屋主沒搬走」　判決超意外

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

最適合愛情長跑星座Top 3

劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？　戰友揭心聲

林葉亭尋失智父「僅4監視器拍到」她連三喊：不可能

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面