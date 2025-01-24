快訊／詐大谷5.5億！　美檢求處水原「57個月監禁、賠5.4億」

▲水原一平涉嫌從大谷的銀行帳戶中詐騙約1700萬美元。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國大聯盟道奇隊選手大谷翔平的前任翻譯水原一平，涉嫌從大谷的銀行帳戶中詐騙約1700萬美元（約台幣5.5億元），被依銀行詐欺等多項罪名起訴。美國檢方23日向法院提交文件，對水原求處57個月的監禁，並判賠大谷1697萬美元。

根據NHK報導，美國檢方於23日向法院提交了一份文件，要求對水原判處57個月（4年9個月）的監禁，並要求其向大谷翔平賠償1697萬美元（約台幣5.4億元）。最終量刑結果預計將於下個月6日宣判。

水原因沉迷賭博，利用大谷翔平對他的信任，長年從大谷的銀行帳戶匯款給運動賭博組頭，不法轉移超過1700萬美元，甚至因此害大谷差點涉入簽賭疑雲。

水原去年6月在認罪聽證會上承認所有起訴內容，而全案原定要在去年10月25日量刑宣判，但是水原的辯護團隊卻以無法及時完成量刑所需的賭博成癮診斷報告為由，要求延後量刑宣判。

量刑宣判改至去年12月20日後，水原的辯護律師又再度向美國聯邦地方法院提出申請，要求將量刑宣判日期再次延後，因此改至今年1月24日宣判。

沒想到，辯護律師再次向法院提交書面資料，說明水原的健康問題仍未改善，無法及時完成相關精神科鑑定，因此請求延後至2月6日，最終獲得法院批准。