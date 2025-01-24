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今東北季風2地涼　小年夜「寒流急凍」8℃

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農曆新年有寒流來襲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨最低溫於02：00苗栗三灣測得9.7度，今天東北季風增強，北部及東北部感到涼意。週日晚起寒流南下，各地轉寒冷，低溫下探8度。

根據中央氣象署資料顯示，今天東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，夜晚清晨各地低溫普遍13-18度，稍有涼意，白天高溫在北台灣及花東地區約20-22度，中南部25、26度；澎湖整天16-19度，金門14-19度，馬祖12-16度；1/26晚至1/27海拔3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺左右或以上高山有局部降雪的機率。

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1/25(六)、1/26(日)白天東北季風影響，帶來的水氣明顯增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部較大雨勢發生的機率，北部、花東地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲，1/26(日)晚起寒流南下，各地氣溫下降。

1/25、1/26 溫度:北部及東北部14~19度，中部14~24度，南部15~26度，花東17~22度；澎湖15~19度，金門13~20度，馬祖11~15度。

▲▼春節天氣。（圖／翻攝中央氣象署）

▲小年夜寒流來襲。（圖／翻攝中央氣象署）

1/27(小年夜)至1/29(大年初一)清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，1/29白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；1/27仍有些水氣影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；1/28、1/29環境明顯轉乾，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。

1/27~1/29 溫度:北部及東北部8~19度，中部10~20度，南部12~22度，花東12~19度；澎湖12~16度，金門9~16度，馬祖8~12度。

1/30(初二)輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

1/30氣溫:北部及東北部10~22度，中部11~23度，南部13~24度，花東14~21度；澎湖14~18度，金門10~18度，馬祖9~16度。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲今天東北季風增強，北部及東北部感到涼意。（圖／中央氣象署）

1/31（大年初三）各地早晚天氣較涼，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；2/1（大年初四）鋒面通過，天氣轉不穩定，大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；2/2（大年初五）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；當天氣回暖或鋒面接近時，西半部地區及離島須注意局部低雲或霧影響能見度；後期冷空氣、鋒面影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

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