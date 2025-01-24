今年首波寒流來襲倒數！　小年夜驟冷「下探5℃」

▲年初一(29日)8時地面氣壓及降水圖模擬圖顯示，高壓籠罩、各地晴朗。（圖／洩天機教室）

記者葉國吏／綜合報導

下週日晚「強冷空氣」直衝南下，由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下的範圍、當晚已擴及中部；2000公尺以上(太平、合歡⋯)高山、27日上半天有飄雪機率。28日(除夕)至30日(年初二)晨甚至有降至5度以下的可能性。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(24日)各地雲量仍偏多，北海岸、東半部及山區偶有局部少量降雨的機率，西半部能見度及中南部空氣品質仍較差。白天北微涼南微熱、晚偏涼，各地區氣溫為：北部12至22度、中部12至25度、南部14至27度、東部15至26度。

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▲春節天氣。（圖／翻攝中央氣象署）



週六、下週日(25、26日)東北風增強，北部、東半部有局部短暫雨，天氣偏涼；中南部多雲時晴。下週日晚「強冷空氣」直衝南下。27日(小年夜)氣溫驟降，由濕轉乾、越晚越冷，平地降至10度以下的範圍、當晚已擴及中部；2000公尺以上(太平、合歡⋯)高山、27日上半天有飄雪機率。

28日(除夕)至30日(年初二)晨、「強冷空氣」籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降、早晚10度以下的範圍擴大，平地最低氣溫有降至5度以下、亦有挑戰入冬以來的首波「寒流」(台北測站≦10度)的機率。日夜氣溫變化大、應注意穿著調整，以保健康。年初二白天至初三(31日)、各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，天氣回暖。