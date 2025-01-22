少女心噴發！長榮「粉萌機」高雄-香港首航　KT迷激動：好可愛

▲長榮航空「粉萌機」今起執飛高雄-香港，自2月28日前天天有航班。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

滿足南部旅客的少女心！長榮航（2618）Hello Kitty彩繪機「粉萌機」繼派飛台北-仙台後，今(22日)起，「粉萌機」將限時1個月執飛高雄-香港午航班，全機身塗滿Hello Kitty，讓旅客直呼「好可愛」，不停地捕捉夢幻瞬間。

長榮航空與三麗鷗公司合作，推出Hello Kitty彩繪機「粉萌機」，全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty，吸引南部三麗鷗粉搶搭，直呼：「不用再跑北部了！」一名林小姐表示，她本身是Kitty迷， 一月初得知彩繪機將在高雄飛航後，發現旅行社有包機行程，決定和同事到香港玩4天，來回票價1萬1888元，覺得很值得，機上還有提供三麗鷗主題的備品，「真的好可愛！」

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▲林小姐身為KT粉，一月初馬上訂票，揪同事去香港玩。（圖／記者許宥孺攝）

▲夢幻粉萌機大人小孩都喜歡。（圖／記者許宥孺攝）

今日搭乘航班旅客以女性居多，除了閨密、情侶同遊，家庭旅遊也不在少數。一名媽媽表示，因為女兒喜歡、覺得Hello Kitty很夢幻，想搭看看彩繪機，加上旅行社機加酒行程很吸引人，因此一家決定過年前到香港走走。

「粉萌機」高雄-香港航班，自即日起至2月28日限時開飛，長榮航空今日在高雄國際機場舉辦「粉萌派對」，邀旅客穿著粉色服飾參與，旅客可以在打卡區合影，由專業攝影師拍照沖印照片後帶回留念。長榮航也送上首航限定的限定版Hello Kitty紅包袋、明信片、衣物收納組，讓旅客感受彩繪機的粉色浪漫。

▲▼「粉萌機」客艙內的頭墊紙、餐具、杯墊等備品搭配許多可愛的三麗鷗元素。（圖／記者許宥孺攝）

「粉萌機」以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。高雄飛往香港天天有航班，約100分鐘的飛行時間，就能享受購物樂趣、品嘗港式美食。

長榮航空表示，目前共有6架Hello Kitty彩繪機，包括「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」和「閨蜜機」、「粉萌機」及「糖果雞」，飛航宿霧、克拉克及峇里島、巴黎、芝加哥、仙台等多條國際航線。

▲中華航空皮卡丘機1月起派飛高雄-大阪、首爾日韓航線。（圖／記者許宥孺攝）

中華航空1月起，以皮卡丘彩繪機派飛高雄-大阪、首爾等熱門航線，規劃每周7班，包含CI176/CI177 高雄-大阪及 CI164/CI165 高雄-首爾(仁川)航線，滿足高雄旅遊需求，也期待吸引海外旅客造訪台灣南部。

華航指出，新世代A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180席座位，全機配有4K高畫質個人影音設備；2月3日起，也將直航高雄-熊本，每周一、三、六共3班，提供南部旅客嶄新體驗與便捷服務。