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川普第一任期大將回鍋白宮　台灣安全專家簡以榮任國安會亞洲主任

▲▼白宮國安會亞洲資深主任簡以榮（右）。（圖／翻攝自臉書／民進黨國際部 DPP International Affairs）

▲簡以榮（右）重返白宮，出任國安會亞洲資深主任。（圖／翻攝自臉書／民進黨國際部 DPP International Affairs）

文／中央社

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」宣布，其資深副總裁簡以榮將出任白宮國安會亞洲事務資深主任。曾駐台的簡以榮在美國總統川普第一任期時負責台灣事務，去年合著專書探討護台的急迫行動，支持台灣發展不對稱作戰。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（Beacon Global Strategies）常務董事塞耶茲（Eric Sayers）昨天透過新聞稿表示，簡以榮（Ivan Kanapathy）是團隊不可或缺的一員，在印太安全及外交方面帶來無與倫比的專業知識，未來將主導白宮東亞安全議題及進行跨部門協調。

陸戰隊出身的簡以榮曾在川普第一任期時擔任白宮國安會主管台灣、中國與蒙古事務的主任。2014至2017年，他代表國防部派駐美國在台協會（AIT），就安全議題向AIT處長及台灣高階官員提供建議。

簡以榮支持不對稱戰略，數次強調台灣必須有捍衛自身的決心。他去年底對美國有線電視新聞網（CNN）表示，川普要台灣支付更多軍費的言論顯示，台灣應「一如川普第一任總統任期般，大幅提高對美國武器和訓練的支出」。

他說：「美國與台灣的國家安全利益大幅度重疊，但美國不能比台灣自己更想幫助台灣，這就是底線。」

諾魯去年在台灣總統與立委選舉落幕後，宣布與台灣斷交。簡以榮當時回覆中央社詢問對諾魯轉向的看法時提到，中國其實沒有太多能懲罰台灣但又不疏離台灣人民的選項，這是北京的困境。

他說，但也由於中國沒有太多選項，台灣應盡快做好準備，美國可以提供協助，但台灣必須率先而行，增加自身防衛投資。

簡以榮去年與美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）合著出版「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」一書，並於書中對台灣「潛艦國造」案抱持保留態度。

他去年6月來台舉行新書發表會時表示，台灣潛艦國造計畫耗費非常大的資源，台灣的國內生產毛額（GDP）與軍事預算和中國不成比例，因此台灣必須要有智慧的運用國防預算，發展不對稱作戰以及投資在快速移動、分散式且具高度存活性的武器。

 
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