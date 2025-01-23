川普上台後拚轉型！CNN、NBC爆將「大規模裁員」　數百人丟飯碗

▲CNN和NBC都將在本周裁員。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國CNBC於當地22日指出，華納兄弟探索公司旗下的美國有線電視新聞網（CNN）將在23日展開大規模裁員行動，預計裁減數百人，並推動轉型計畫，聚焦服務來自全球的數位觀眾。目前，CNN在全球擁有約3500名員工，而此次裁員象徵著CNN重新調整其傳統電視節目陣容，致力發展數位訂閱產品的新定位。

據路透社報導，這場大規模裁員行動是CNN降低生產成本，並鞏固內部團隊的策略之一。作為改革的一部分，部分原本在紐約或華盛頓製作的節目，可能會轉移至亞特蘭大，因為當地的製作成本相對較低。

報導稱，這些變化被認為有助於CNN在面對有線電視收視下降的同時，更迎合數位轉型的需求。CNN執行長湯普森（Mark Thompson）早前表示，公司已從華納兄弟探索公司獲得超過7000萬美元（約新台幣23億元）的投資，用於資助數位業務的發展。

CNBC報導稱，康卡斯特公司（Comcast）旗下的美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也計劃在本周稍晚進行裁員。雖然NBC暫時還未透露此次裁員的受影響人數，但裁員人數預計將不超過50人。

CNBC指出，NBC和CNN都在美國總統川普的就職典禮後才進行裁員，反映了傳統媒體在全球媒體格局加速數位化的背景下，正面臨的持續壓力。隨著觀看傳統有線電視的人愈來愈少，藉由串流平台和社群媒體看新聞的人愈來愈多，美國新聞媒體正在轉變。華納兄弟探索公司及康卡斯特暫時未回應路透社的置評請求。