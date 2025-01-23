　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普上台後拚轉型！CNN、NBC爆將「大規模裁員」　數百人丟飯碗

▲▼CNN。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN和NBC都將在本周裁員。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國CNBC於當地22日指出，華納兄弟探索公司旗下的美國有線電視新聞網（CNN）將在23日展開大規模裁員行動，預計裁減數百人，並推動轉型計畫，聚焦服務來自全球的數位觀眾。目前，CNN在全球擁有約3500名員工，而此次裁員象徵著CNN重新調整其傳統電視節目陣容，致力發展數位訂閱產品的新定位。

據路透社報導，這場大規模裁員行動是CNN降低生產成本，並鞏固內部團隊的策略之一。作為改革的一部分，部分原本在紐約或華盛頓製作的節目，可能會轉移至亞特蘭大，因為當地的製作成本相對較低。

報導稱，這些變化被認為有助於CNN在面對有線電視收視下降的同時，更迎合數位轉型的需求。CNN執行長湯普森（Mark Thompson）早前表示，公司已從華納兄弟探索公司獲得超過7000萬美元（約新台幣23億元）的投資，用於資助數位業務的發展。

CNBC報導稱，康卡斯特公司（Comcast）旗下的美國國家廣播公司新聞網（NBC News）也計劃在本周稍晚進行裁員。雖然NBC暫時還未透露此次裁員的受影響人數，但裁員人數預計將不超過50人。

CNBC指出，NBC和CNN都在美國總統川普的就職典禮後才進行裁員，反映了傳統媒體在全球媒體格局加速數位化的背景下，正面臨的持續壓力。隨著觀看傳統有線電視的人愈來愈少，藉由串流平台和社群媒體看新聞的人愈來愈多，美國新聞媒體正在轉變。華納兄弟探索公司及康卡斯特暫時未回應路透社的置評請求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李千娜罕見脫了！　「內衣外露」網驚：原來有料
文化預算大砍！　李遠激動哽咽：在野黨下毒手
春節適用！入境通關免稅酒門檻提高至1.5公升
劉寶傑掰了18年《關鍵時刻》！　請辭內幕曝光
快訊／小龍女32人名單發布　Yuri、菲菲加盟！
快訊／5億高中生夏男確定入獄！　賴母發聲：感謝法官還公道
南港LaLaport 3／20開幕！　7層樓、300家店吃好
快訊／陸男砍日本母子「宣判死刑」！　亂刀砍死校車女職員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」！走出太平間　警衛當場嚇暈

德國幼兒園出遊遇襲！瘋男公園「揮刀亂砍」2死3傷　2歲童當場死

暗殺護駕有功！　川普提名柯蘭「接任特勤局長」

川普上台後拚轉型！CNN、NBC爆將「大規模裁員」　數百人丟飯碗

快訊／陸男蘇州砍日本母子「宣判死刑」！　亂刀砍死校車女職員

快訊／北海道新千歲機場內「男子墜樓亡」！　倒臥航廈商場

乘客亂拉緊急煞車！　12人誤認失火「跳車逃生」遭對向火車撞死

川普準備驅逐移民！墨西哥連夜趕蓋庇護所　專家：恐爆人道危機

獨居女5天沒消息　警破門發現已死亡「屍體被2寵物犬吃掉一半」

長野車站隨機砍人「監視器畫面」曝！　眼鏡男行兇後持刀逃逸

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」！走出太平間　警衛當場嚇暈

德國幼兒園出遊遇襲！瘋男公園「揮刀亂砍」2死3傷　2歲童當場死

暗殺護駕有功！　川普提名柯蘭「接任特勤局長」

川普上台後拚轉型！CNN、NBC爆將「大規模裁員」　數百人丟飯碗

快訊／陸男蘇州砍日本母子「宣判死刑」！　亂刀砍死校車女職員

快訊／北海道新千歲機場內「男子墜樓亡」！　倒臥航廈商場

乘客亂拉緊急煞車！　12人誤認失火「跳車逃生」遭對向火車撞死

川普準備驅逐移民！墨西哥連夜趕蓋庇護所　專家：恐爆人道危機

獨居女5天沒消息　警破門發現已死亡「屍體被2寵物犬吃掉一半」

長野車站隨機砍人「監視器畫面」曝！　眼鏡男行兇後持刀逃逸

俄羅斯士兵「從屍袋爬出來」！走出太平間　警衛當場嚇暈

證交所對冠軍違反內部控制規定，處以20萬元違約金

邱鋒澤被粉絲抱怨敷衍「連婁峻碩也挨罵」！　發文道歉：上廁所不是藉口

慘！林書豪驚傳後大腿拉傷　確定進入球隊每日觀察名單

林右昌批藍白聯手刪凍預算　怒罵：荒腔走板！辜負民意期待

爆「手語翻譯」早已決標履約中　徐巧芯：3兆預算出不起71萬？

陳維祥冬盟挫折中找到轉機　春訓期待強化應變能力

柯佳嬿被問「坤達是媽寶嗎」全說了！　劉以豪大尺度自爆尿尿姿勢

德國幼兒園出遊遇襲！瘋男公園「揮刀亂砍」2死3傷　2歲童當場死

年俗「送神日」　西螺福興宮鐘鼓齊鳴封籤送神

柯建銘談曹興誠挺大罷免　「民進黨扮演支持的角色」

國際熱門新聞

兒遭發狂熊咬死　爸想要收屍也被殺

職業小三勾引5000人分享大數據　揭「最易出軌5大職業」

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

即／陸男蘇州砍日本母子「宣判死刑」！

長野車站前隨機刺人1死2傷！兇手仍在逃

即／日本長野車站3人遭砍1命危　兇手持刀跑了

川普要普丁二選一　結束戰爭或關稅制裁

激戰8小時　烏軍擊殺21北韓兵畫面曝

超市買東西「隨手1動作」超自私

即／北海道新千歲機場內「男子墜樓亡」！

中國公民阿富汗遇害　伊斯蘭國坦承殺人

日本岐阜多處「發現動物頭顱」　花圃傳惡臭

馬斯克唱衰川普AI計畫　OpenAI執行長反擊

5中國客佔博愛座　日高中生勸說遭罵爆

更多熱門

相關新聞

Nissan小型電動休旅取消在美生產　

Nissan小型電動休旅取消在美生產　

深陷財務困境、需提高利潤才能與Honda合併的Nissan（日產），近日也傳出將取消在美生產小型電動休旅的計劃，並且不會在美國販售，不過該車仍會在英國生產，後續有望外銷其他市場，接替Leaf。

川普準備驅逐移民　墨西哥連夜趕蓋庇護所

川普準備驅逐移民　墨西哥連夜趕蓋庇護所

槍手闖學餐連開多槍！美高中爆槍擊1死1傷

槍手闖學餐連開多槍！美高中爆槍擊1死1傷

川普揚言收回運河　巴拿馬：不可違反國際法

川普揚言收回運河　巴拿馬：不可違反國際法

川普增派1500名軍人至美墨邊境

川普增派1500名軍人至美墨邊境

關鍵字：

美國北美要聞CNNNBC裁員

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面