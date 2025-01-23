川普擬對中「加徵關稅」　中國商務部：對中美雙方不利

▲美國總統川普21日表示最快將於2月1日，對中國進口商品徵收10%關稅。（圖／路透）

文／中央社

美國總統川普21日表示最快將於2月1日對中國進口商品徵收10%關稅。中國商務部今天回應稱，關稅措施不利於中美雙方及世界；中方願與美方共同推動中美經貿關係朝穩定方向發展。

此外，針對川普以模糊語彙提出，讓目前TikTok的母公司和日後可能參與的美方實體共組持股各佔50%的合資企業來接手。商務部表示，希望美方多傾聽企業和民眾的呼聲，為包括中資企業在內的各國企業在美發展提供公平、公正的營商環境。

據財聯社報導，中國商務部今天召開例行新聞發布會，川普揚言擬對中國徵收10%關稅成為焦點。中國商務部新聞發言人何亞東在回答相關問題時，作上述表示。

其中有記者問到，關於美方稱可能於2月1日開始對中國徵收10%關稅，何亞東表示，中方在關稅問題的立場一貫。關稅措施不利於中美雙方，也不利於整個世界。中方願按相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方共同推動中美經貿關係朝穩定、健康、可持續的方向發展。

此外，針對川普簽署行政命令延後TikTok禁令生效期限，並以模糊語彙提出，讓目前TikTok的母公司和日後可能參與的美方實體共組持股各佔50%的合資企業來接手。

何亞東說，中方一貫尊重和維護企業正當合法權益，希望美方多傾聽企業和民眾的呼聲，為包括中資企業在內的各國企業在美發展提供公平、公正的營商環境，多做有利於中美兩國經貿合作和人民福祉的事情。

何亞東並針對美方提出要評估中美第一階段貿易協議執行情況回應，稱中國商務部與美方相關主管部門一直保持溝通，中美經貿關係的本質是互利共贏。中方希望雙方加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，推動中美經貿關係穩定健康發展。