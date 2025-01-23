春節9天連假守護旅遊與居家安全　新北瑞芳警設機動派出所

▲新北瑞芳警分局春節設機動派出所。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

今年春節連假長達9天，預計瑞芳轄區內的風景名勝地將吸引大量遊客。為確保民眾在春節期間的居家安全與旅遊平安，新北市瑞芳警分局特別於假期期間，在瑞芳火車站前廣場及九份山城熱鬧地區設置機動派出所，提供即時警察服務，並同步宣導居家安全與反詐騙的相關觀念。

瑞芳警分局指出，春節是返鄉探親與旅遊的高峰時期，尤其九份山城因觀光熱潮更吸引了眾多遊客。為了讓民眾能安心出遊，分局派遣專業警力駐守機動派出所，不僅提供失物招領、迷路協助及交通指引等即時服務，還主動與民眾互動，提醒大家舉家外出時務必注意居家安全，包括確認門窗是否鎖妥、妥善保管貴重物品，並提高警覺，避免遭竊。

針對春節期間容易發生的詐騙案件，瑞芳警分局也特別加強反詐騙宣導，針對假網購、假親友求助及投資詐騙等常見手法進行說明，提醒民眾保持警惕，對於不明訊息務必多加查證，以保障自身財產安全。

瑞芳警分局同時呼籲，民眾若全家出遊、訪友，或家中僅有老弱婦孺留守，可撥打110報警，或透過分局勤指中心專線：02-2406-2602及轄區各分駐派出所申請「舉家外出居家安全維護」服務，警方將提供協助，讓大家能在春節期間安心歡度新年。