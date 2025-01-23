新北女想幫弱勢竟遭詐團利用　投資400萬警來電才知騙局

▲詐騙被害人Amy想幫助弱勢，反而成為詐騙集團下手理由。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局今天（23日）下午，在刑事警察大隊召開「詐騙狀況及防制措施記者會」，除提升民眾反詐意識，並邀請因投資遭詐騙400萬的女被害人AMY（化名）現身說法，還原當時詐騙集團為了取信，還利用她想幫助弱勢的想法誘騙入局，並感謝警方當時關心，讓其避免損失更多金錢。

住在新北三重區的40歲Amy，因平時有投資股票理財，113年8月份透過臉書投資廣告訊息，加入詐騙集團假投資群，雖然觀察一陣子就退出，但有一名自稱「水電工」的群友，私訊她噓寒問暖的表示「怎麼退出群了？」「跟著老師操作真的有賺錢！」讓她再提起興趣。

Amy表示對方先聲明投資有賺有賠，並要求指示下載假投資股票APP，起初投入10萬元嘗試，最終順利領回11萬元，賺到10%的獲利；對方還貼心詢問「賺到錢要做什麼？」她透漏「要捐助給偏鄉弱勢學童就學」，詐騙集團就貼出關注弱勢的假照片取信，讓她再次加碼投入400萬元。

▲警方逮獲詐團取款車手。（圖／記者陸運陞翻攝）

期間Amy曾懷疑專員為何都能配合時間、地點取款，還挑選在停車場、捷運站等公開場所面交，但都會簽屬保密協定，不能告知其他人。直到新北市刑大詐防辦來電，通知她可能遭到詐騙，並耐心解釋、分析相關資料，才讓她驚醒遭到詐騙。