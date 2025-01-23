上班第1天就失業　衰男做白工還要被關1年

記者黃翊婷／台北報導

男子阿強（化名）自稱通過臉書找到一份徵信社工作，主要負責幫「老闆」前往現場監控交易狀況，日薪2000元，沒想到上班第1天就被警察逮捕，說好的報酬也沒有拿到。士林地院法官日前審理此案，認定阿強就是詐團的成員，最終依3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年。

▲阿強上班第1天就被警察抓了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強在某詐團中擔任監控面交車手及注意現場有無警察的把風工作，該詐團自2023年10月起，以下載應用程式可投資股票獲利等理由，誘騙受害者交付410萬6718元；成功得手之後，他們食髓知味，再度對同一名受害者施詐。

然而，該名受害者已經察覺異狀，報警處理之後，決定先假裝配合詐團，相約在超商面交現金60萬元，等到詐團成員現身，埋伏警方再上前將人逮捕。

被捕的人就是阿強，他表示，自己是透過臉書找到一份徵信社的工作，工作內容是幫「老闆」去現場監控交易狀況、看看是否有便衣警察等等，再回報給「老闆」，原本說好報酬是1天2000元，沒想到上班第1天就被警察抓了，錢也沒有拿到。

士林地院法官認為，案發時阿強已經成年，而且他有從事學徒工作的經驗，應當知道一般正常的工作根本不用特別注意現場有無警察，縱使從事徵信社工作需要監看某人事物，也不必特別確認警察是否在場，他的說詞顯然不合常理。

法官表示，從現有證據看來，阿強明顯知道自己參與的事情涉及不法，本案事證明確，最終不採信他的說詞，並依3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。