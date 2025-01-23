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賣台灣豬仔死灰復燃！行政院政委赴刑事局　揭誘騙廣告關鍵字

記者張君豪／台北報導

近期屢屢傳出台灣民眾遭詐騙至海外從事非法博弈及詐欺工作，這些人遭詐團層層轉賣、暴力毆打、非法關押等事件層出不窮，不法集團以「高薪、無需經驗、工作內容簡單」吸引求職者上門應徵。不法集團利用求職者對海外工作的憧憬，以高薪或輕鬆工作的話術，誘騙被害人至國外從事不法詐欺活動，民眾可能因此遭拘禁傷害，民眾務必謹慎評估海外工作風險，以免觸法甚至受困海外。

▲行政院政委林明昕23日赴刑事局召開反詐團誘騙台灣民眾出國的宣導記者會。（圖／記者張君豪翻攝）
行政院政委林明昕23日赴刑事局召開反詐團誘騙台灣民眾出國的宣導記者會。（圖／記者張君豪翻攝）

行政院政務委員林明昕23日下午到刑事局召開國人遭詐騙赴海外受困的預防宣導記者會，除邀集外交部、交通部觀光署、民航局、內政部移民署、航空警察局及桃園機場股份有限公司，允諾將持續強化海外求職詐騙案件宣導防範認識，曾掉入東南亞詐團人口販運陷阱的台灣特技火舞表演者謝岳鵬願意現身說法，呼籲民眾務必小心求證以免身陷海外求助無門。

警政署分析受理報案加上綜合外交部受理急難救助數據指出：近期國人赴柬埔寨或出境至泰國轉而至緬甸、寮國從事電信詐騙等不法活動遭到逮捕、被限制人身自由、甚至失聯等案例有增加趨勢。

▲行政院政委林明昕23日赴刑事局召開反詐團誘騙台灣民眾出國的宣導記者會。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局國際刑警科長李昆達說明警方防堵及查處方式。（圖／記者張君豪翻攝）

據警政署分析，這些被害人多在臉書、IG等網路社群看到包含：考察旅遊外派出差、旅遊揪團、代辦貸款廣告、債權轉賣錢莊海外打工還債等不實廣告、甚或有出境到外國設人頭帳戶及擔任運輸黃金洗錢車手等涉及詐欺、洗錢犯罪行為。這些幻想海外淘金的求職民眾，抵達泰緬地區恐淪為豬仔任人宰割，甚至觸犯當地法律。

觀光署並已針對出國打工之詐騙陷阱，提醒旅行社販售機票及旅遊商品時，加強提醒旅客提高警覺，避免受騙，並呼籲國人在出國前查驗求職訊息真偽，保持與家人朋友聯繫、如果懷疑遭遇詐騙、面臨危險，可向外交部或駐外館處求助。

行政院政務委員林明昕呼籲國人提高警覺，呼籲國人若對求職打工廣告有疑義，應詳查公司資訊，可撥打165反詐騙專線詢問、也可撥打勞動部勞動力發展署「台灣就業通客服中心」免付費專線0800-777-888確認。

如民眾已身處國外，也可撥打各駐外館處緊急聯絡電話、或致電外交部國內緊急聯絡中心電話0800-085-095取得協助；刑事局、航警局及各縣市警察局也會加強查緝詐團賣豬仔案件，警方將根據刊登誘騙民眾出國打工廣告者資料比對獲釋返台被害人證詞，積極向上溯源追查幕後集團組織，持續打擊販運自己國人的不法集團。

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