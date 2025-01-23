少年淪詐團車手　父母遭索賠880萬！她1原因躲過免賠

記者黃翊婷／綜合報導

少年小豪（化名，現已成年）2023年間加入詐騙集團擔任車手，並從受害者手中取走880萬元，後來事情露餡，他與父母都被告上法院。不過，由於小豪的父母已經離婚，父親才是他的法定代理人，台中地院法官日前裁定小豪與父親應連帶賠償880萬元，母親則不用負擔賠償責任。

▲小豪擔任詐團車手被捕，他的母親險些也要揹上880萬元的賠償責任。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪2023年間加入詐團擔任車手，該詐團成員在網站上刊登投資廣告，以理財、操盤等話術引誘受害者投資，等到受害者上當，再指示小豪去取錢；同年4月間小豪接到指示，在台中市某超商與受害者碰面，取走880萬元並交付1張收據，隨即離去。

後來受害者發現被騙，憤而報警，警方很快便循線逮捕小豪。由於小豪在案發時未滿18歲，受害者便將小豪及其雙親通通告上法院，要求賠償全部損失共計880萬元。

不過，3人經過法院合法通知均未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，小豪的父母已經離婚，父親是他的法定代理人，而父親沒有舉證證明在小豪實施詐欺行為時，有做出任何制止行為或加以監督，依據民法第187條第1項規定，受害者僅能要求父親、小豪賠償，最終裁定父子倆應連帶賠償880萬元，母親則不用賠償，全案仍可上訴。