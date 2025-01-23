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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營稱「政院手語服務已決標履約」　她曝契約條文打臉：不識字嗎

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員何孟樺。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

行政院今（23日）記者會未規劃手語老師，發言人李慧芝則表示「因為新傳處預算被全數刪除，所以請不起手語老師」，引起議論。藍營則指出「行政院114年手語老師標案早已決標，現在是要把案子廢標嗎」。對此，民進黨北市議員何孟樺表示，真的是造謠一張嘴，闢謠跑斷腿。契約條文清楚記載「本採購案決標後經費，須俟114年度預算經立法院審議通過後始確定」，難道委員們都像某縣長一樣不識字嗎？

何孟樺表示，行政院記者會的手語服務，因為敢做不敢當的「壯世代」立委們停擺。結果側翼馬上造謠，說標案已經標出去，怎麼會沒有會沒有錢？

何孟樺表示，藍白有錢請側翼造謠，為什麼不花30元下載招標文件，打開「勞務採購契約」？第二條不是寫得很明白，本案是單價計費，做多少給多少？

何孟樺指出，第十六條 (十四) 不也寫得很清楚「本採購案決標後所需經費，須俟114年度預算經立法院審議通過後始確定」、「預算如經立法院刪減或未獲通過，或遭立法院決議凍結而未經解凍者，本院得終止本契約全部或一部分，或調整本契約之履約工作項目、內容，廠商應予配合且不得請求賠償」。

▼何孟樺指出，契約清楚寫明手語服務經費需靠114年度預算通過。（圖／翻攝自Facebook／何孟樺，下同）

▲▼何孟樺指出，契約清楚寫明手語服務經費需靠114年度預算通過。（圖／翻攝自Facebook／何孟樺）

何孟樺直言，白紙黑字，清清楚楚，就是因為「壯世代」委員們撞掉了預算，所以行政院不得不縮減業務。

最後，何孟樺強調，難道大家選出來的「壯世代」委員們、難道為這些敢做不敢當的巨嬰委員辯護的側翼們，都像某縣長一樣不識字嗎？

▲▼何孟樺指出，契約清楚寫明手語服務經費需靠114年度預算通過。（圖／翻攝自Facebook／何孟樺）

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