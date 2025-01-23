柯文哲昨探視柯爸　黃國昌「非常能理解心情」：盼大家多給些溫暖

▲民眾黨代理黨主席黃國昌受訪。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見，但柯文哲父親柯承發昨（22）日下午病情惡化，因此由律師申請讓柯文哲外出，柯也於晚間8時40分抵達新竹台大醫院、晚上9時15分離開。面對柯爸最新狀況，民眾黨代理黨主席黃國昌今（23）表示，自己非常能理解柯文哲的心情，希望大家這段時間給柯家人一些溫暖。

黃國昌23日中午接受媒體人黃光芹節目訪問，並於會後受訪。針對柯爸最新狀況，只見黃國昌前一題還侃侃而談，聽聞問題後有些停頓，表示「我只希望呼籲大家，在⋯⋯主席（柯文哲）的父親面臨到這樣狀況，我非常理解主席的心情、非常理解主席的心情，希望大家這段時間能夠多給柯家人一些溫暖，大家一起做他的後盾。」

柯文哲因涉京華城案、政治獻金案，歷經3次羈押庭後，台北地院於2日裁定柯文哲羈押禁見3個月，儘管柯文哲透過律師提出抗告，但最終仍遭到高院駁回，因此與沈慶京、應曉薇、李文宗等人一同在台北看守所被羈押禁見至今。

柯爸柯承發目前高齡92歲，柯文哲於去年8月父親節影片中透露，柯承發騎腳踏車摔車後便住院，但後來柯承發被檢查出罹患癌症，且10月中旬一度傳出命危通知，使柯家還緊急申請讓柯文哲戒護探視，而後來柯爸病情也稍有好轉，直到柯文哲於去年底、今年初獲得交保後，便幾乎天天到新竹台大分院探視父親。

但柯承發22日下午傳出病情惡化，進入昏迷狀態，由柯妻陳佩琪轉交柯爸病危通知書給律師，並請律師申請讓柯文哲外出探視父親；而柯文哲也於當晚8時40分左右抵達新竹台大醫院，並且在晚間9時15分上車離開。