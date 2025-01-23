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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德批示憲訴法宜釋憲　國民黨怒：不該成為憲法法庭的巨嬰

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府今公布憲訴法，賴清德隨即「 聲請憲法法庭裁判」。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024年立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案，總統府今（23日）正式公告，預計25日生效，總統賴清德同時批示，認為相關內容或許有妨礙憲法法庭正常運作、侵越司法權力等爭議，宜聲請憲法法庭裁判。民進黨團也向司法院遞狀，聲請暫時處分和釋憲。國民黨對此痛批，總統公佈法律，同步申請釋憲，是總統反對國會民意的最壞示範。

立法院去年底三讀通過《憲法訴訟法》修正案，即便行政院以窒礙難行為由提出覆議，仍遭立法院否決，最終於今日一早由總統府依法公告。然而總統賴清德認為，相關內容恐妨礙憲法法庭運作，侵越司法權核心範圍，破壞政府體制分立制衡，宜聲請憲法法庭裁判，維持憲政秩序。

國民黨對此表示，總統公佈法律，同步申請釋憲，是總統反對國會民意的最壞示範。根據台灣民意基金會民調，高達5成民眾贊成《憲法訴訟法》修法，僅2成9不贊成。總統提起釋憲更是與多數民意脫節。

國民黨指出，依法行政是行政單位最基本的工作，民進黨不應該成為憲法法庭中的巨嬰，更要理解朝小野大的運作邏輯，而不是只要立法院投票投不贏，就要進行憲法訴訟，立委選不贏就推動罷免。這樣的思維基本上就是反民主，真威權的邏輯。

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