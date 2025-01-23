柯建銘狂喊大罷免　徐巧芯：聽他放屁！綠委被罷賴清德怎執政？

▲徐巧芯批柯建銘都在說胡話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘對大罷免念茲在茲，今（23日）再嗆2月3日那天，只要把所有41個選區國民黨立委罷免連署書整齊的送到中選會，「那就是開工大吉」，要過年的通關密語是「恭喜發財，罷免書拿來！」國民黨立委徐巧芯隨後受訪直言，「聽他放屁！」若國民黨立委都沒有被罷免，反而是民進黨立委被罷免的話，賴清德總統的執政要怎麼繼續下去？

針對「大罷免」風潮，柯建銘表示，全體黨公職都會投入，民代服務處也會設立罷免連署站，但總統、民進黨主席賴清德卻要求尊重公民團體的自主性，「勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。」被「剷除黑芯」團體鎖定的徐巧芯對此表示，現在的國民黨很團結，只要其中一個人有難，其他人都會去幫忙，如果柯建銘應要提罷免，國民黨立委都沒有被罷免，反而是民進黨立委被罷免的話，賴清德的執政要怎麼繼續下去？

徐巧芯說，當柯建銘在說胡話時，有沒有想過對民進黨發展的風險？國民黨立委對自己都很有信心，尤其是縣市首長民調都很高，不管是新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，在地方影響力都很高，這些縣市長一起來支持立委時，動能就會出來，包括黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜也都對藍委是很大的助力。

徐巧芯強調，國民黨立委不怕罷免，都是小心應戰，在此也提醒國民黨的寶貝柯建銘，「我們一定會好好珍惜他，總召要一直當下去！」

