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惡意行為　陳亭妃出庭不姑息徐巧芯故意傷害還自豪炫耀

▲針對立委徐巧芯刑事傷害案的訴訟，立委陳亭妃23日出庭說明還原現場狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲針對立委徐巧芯刑事傷害案的訴訟，立委陳亭妃23日出庭說明還原現場狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對立委徐巧芯刑事傷害案的訴訟，立委陳亭妃23日出庭說明還原現場狀況，並再次重申她選擇提告的立場與初衷。

陳亭妃指出，此次訴訟並非為個人私怨，而是為了維護基本的社會價值，捍衛正義，徐巧芯故意傷害還自豪炫耀，等於是國會議員做了最壞的示範，如何教育下一代，價值觀的錯亂也已經對社會造成不良影響。

針對2024年5月，徐巧芯在直播中公然承認「踹她的腳讓她跌倒」、「按著不讓她進來」以及「不打妳打誰」等語句，陳亭妃表示，這些言論清楚顯示徐巧芯蓄意傷害的惡意。不僅如此，徐巧芯的行為被包裝成一種自豪與炫耀，對社會形成了錯誤的示範。

▲針對立委徐巧芯刑事傷害案的訴訟，立委陳亭妃23日出庭說明還原現場狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，國會議場本是理性辯論的殿堂，雖然不同理念的立委間可能有肢體衝突，但這次的事件早已超越彼此立場或理念的分歧，而是關於人性底線的問題。她表示，身為立委17年來，對於議場上難以避免的衝突，她從未選擇提告，但這次她不能再姑息惡意行為，因為這不僅僅是對她個人的攻擊，更是對民主價值與社會善良風氣的挑釁。

陳亭妃再次重申，提告並非為了報復，而是為了向社會發聲，避免仇恨與惡意成為常態。陳亭妃呼籲社會正視此次事件：「一個公然承認故意傷害他人的行為，不僅挑戰法律底線，更危及社會信任。我提告的目的，就是希望傳遞一個訊息，惡意不能成為榜樣，暴力不能成為自豪。」

▲針對立委徐巧芯刑事傷害案的訴訟，立委陳亭妃23日出庭說明還原現場狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後，陳亭妃向所有支持她的鄉親、朋友表達感謝。陳亭妃說：「我的身體傷痛會隨時間痊癒，但仇恨撕裂的社會卻需要更多努力去修復。我會繼續堅守崗位，為人民發聲，捍衛社會的正義與善良。」

陳亭妃希望司法能做出公正判決，同時也期待社會共同努力，拒絕暴力與仇恨，讓民主殿堂重回理性與和平的軌道。

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