喊話側翼別搞罷免！　徐巧芯委屈：有不滿下次不要投給我就好

▲徐巧芯認為搞罷免勞民傷財。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台陸續出現公民團體發起罷免國民黨立委行動，台北市松山信義選區的立委徐巧芯也被「剷除黑芯」團體鎖定。徐巧芯今（23日）受訪表示，大罷免真的是勞民傷財，民主政治四年選一次，若不滿她現在做不好，那下次不要投她就好，反之亦然，並呼籲罷免團體不要為罷而罷，「我站在前線對抗民進黨，你身為民進黨支持者不喜歡，所以就要罷免我？真的要有良心。」

針對「大罷免」風潮，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，全體黨公職都會投入，民代服務處也會設立罷免連署站，但總統、民進黨主席賴清德卻要求尊重公民團體的自主性，「勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。」徐巧芯對此諷刺，柯建銘跟賴清德一個黑臉一個白臉，賴清德還不是在感謝公民團體，根本也是心心念念想搞罷免！而柯建銘也很白目，吃了誠實豆沙包把實話都說出來，就是民進黨動用資源想要罷免國民黨立委，連議員都聽從柯建銘只是設下罷免連署站，所以民進黨想搞罷免的負面標籤，才會怎麼撕都撕不掉。

對於「剷除黑芯」聲稱第一階段已達標，徐巧芯說，初階要達標只需要兩千多份，不是難事，要罷免民進黨也很簡單，要罷免綠委吳思瑤、吳沛憶、張宏陸，以及原住民立委兩人，甚至要讓第二階段過關，國民黨也會很有信心，但不要搞到最後是國民黨全身而退，然後民進黨被罷免掉五位立委。

徐巧芯認為，大罷免真的是勞民傷財，民主政治四年選一次，覺得她現在做不好，那下次不要投給她就好，反之亦然，但現在變成大選、罷免、補選、又要縣市長選舉，然後是不是又要罷免？一年選七次，這如果變成常態性政府還要做事嗎？公共政策都被鎖在罷免裡，對國家發展是不利的。

徐巧芯直言，民眾抱怨罷免「很煩」的聲音在地方比比皆是，少數人覺得要弄大罷免，會不會太不民主？立委們才做第一年，很多法律都只有提案，還需要一段時間民生法案才能通過，現在就說要罷免不是很不合理嗎？這些民進黨支持者，只因她總是站在第一線對抗民進黨，就想要搞罷免，卻連功課都沒做，罷免理由寫得亂七八糟，只是為罷而罷，「要有良心啊！不要用造謠、說謊的態度去罷免，這不是人民可以接受的。」相當委屈。

