賴清德檢討打詐不力惹怒基層警　徐巧芯批：對警察的公開羞辱

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統日前出席警政署署務會報說重話，指每年詐欺案逾18萬件，破獲僅百分之1，查扣不法所得占財損不到10分之1，要求警政署提出對策。國民黨立委徐巧芯今（23日）痛批，這真的是對警察同仁的公開羞辱。

台灣警察工作權益推動協會昨透過臉書粉專，以「請總統公開向全台灣警察道歉」為題發文，稱總統於警政署署務會報發言，是對全台灣警察人員的公開羞辱。多數警察在有限的人力、資源，忍受高壓、日夜顛倒、長工時仍然盡力偵查犯罪，近兩年專案密度已經遠高於往年，但刑案偵查方法本來就有其侷限，警察人員也不是神仙，犯罪預防本來就不能全部依賴警檢調。

台灣警察工作權益推動協會表示，「一國之總統做出如此對犯罪預防的常識無知、對基層狀況無知，並詆毀警察人員辛勞的發言，我們認為總統應該道歉、必須道歉」。

徐巧芯受訪時直言，立法院這個會期通過打詐三法，就是希望降低警察的負擔，讓警察抓詐騙犯時能更輕鬆，賴清德作為總統，應該慰勞警察，結果竟然公開羞辱警察，等於在說警察做不好，基層員警當然會生氣。

徐巧芯指出，基層員警生氣的，還有立法院修法停砍警察的所得替代率時，整個政府竟然都是反對的。又希望警察打詐，又希望警察在立法院衝突時守護，有事都叫基層警察做，沒事就罵警察做得不夠好。

徐巧芯認為，當初立法院停砍警察所得替代率的時候，政府又該優先站出來支持、肯定警察的辛勞，並說明，過去是因為沒有考量到通貨膨脹會這麼嚴重，所以在年金改革時改的幅度較高，現在因應通貨膨脹做調漲，希望用這種方式激勵警方士氣，這才是一個總統、一個元首應該說的話，但賴清德不只沒說，還惹毛基層、羞辱基層，這非常不妥。

