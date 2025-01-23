TPOC揭「最新立委聲量前十」　黃國昌碾壓奪冠、韓國瑜好感度最高

▲韓國瑜、黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院第二會期於21日休會，台灣議題研究中心（TPOC）公布「過去一個月全國113名立委網路討論聲量前十名」，總聲量方面前三名分別是，第三「立法院長韓國瑜」、第二「民進黨團總召柯建銘」、第一「民眾黨團總召黃國昌」，黃國昌更以超過78.1萬則總聲量，遠遠領先其他立委。另外，好感度方面好感度最高的為韓國瑜0.62、最低的為王義川好感度僅0.37 。TPOC強調，期盼立委放下個人利益，真正為國家未來著想，若多數掌權者沈溺追求聲量，不利於台灣政治發展。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析「過去一個月全國113名立委網路討論聲量前十名」，結果顯示，第十「國民黨立委王鴻薇」總聲量10.1萬則、第九「民進黨立委吳思瑤」總聲量11.8萬則、第八「民進黨立委王義川」總聲量12.3萬則、第七「民進黨立委王定宇」總聲量12.9萬則、第六「國民黨團總召傅崐萁」總聲量21.1萬則、第五「國民黨立委陳玉珍」總聲量約21.2萬、第四「國民黨立委徐巧芯」獲得24.1萬則總聲量、第三「立法院長韓國瑜」收獲38.4萬則總聲量、第二「民進黨團總召柯建銘」總聲量約38.4萬則、第一「民眾黨團總召黃國昌」以超過78.1萬則總聲量，遠遠領先其他立委。

進一步分析，好感度最高的為韓國瑜0.62、接著是傅崐萁與王定宇好感度同樣為0.57；好感度最低的分別是，王義川好感度僅0.37、柯建銘好感度約0.4、徐巧芯好感度0.49。而近期因提案刪減公視預算引藝文圈不滿的陳玉珍總聲量約21.2萬則，好感度約0.53。

最後，TPOC認為，近期政壇經歷風風雨雨，朝野攻防大戲持續上演，無時無刻吸引民眾的目光。但當立法委員們無所不用其極地透過網路爭取眼球、搏版面同時，社會大眾也殷切期盼，立委們能放下個人利益，覓得各方都能接受的政治解決方案，真正為國家未來著想，以擺脫近期諸多政治動盪、紛亂及僵局，若多數掌權者沈溺於追求個人聲量，實不利於台灣政治進程發展。

▼最新立委聲量前十名。（圖／TPOC提供）