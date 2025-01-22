葉元之直播機密預算審查　徐巧芯：民進黨可以送他進紀律委員會！

▲徐巧芯說，葉元之又沒有領文件、也沒拍文件，相關機密不會外流。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算，國民黨立委葉元之遭網友爆料在審查機密預算時開直播，民進黨團總召柯建銘今（22日）批，犯罪事實明確，違反憲法及國安法，「葉元之關定了」。國民黨立委徐巧芯則說，當天會議主席江啟臣一開始沒有宣布要把手機收起來，所以葉元之才一直放著，但後來主席宣告後就立刻關手機了，「若民進黨不滿，當然可以依照行使法送葉元之進紀律委員會，看有無問題。」

針對此風波，葉元之還原當天狀況說自己太累了，審預算是一個委員會一個委員會接續審，直播就一直放在桌上，在審查時機密預算時已經凌晨5、6點，一開始沒注意到直播還開著，但印象中主席有講到「手機」，自己馬上意識到，趕快關掉直播，不是外界說的故意趁機密會議開直播，且當時主席有說，如果想要看機密資料，大家可以去前面簽名領取，還要歸還，而他根本沒有拿。

徐巧芯則說，由於自己是外交國防的委員，對於機密會議比較了解，當天會議主席江啟臣起初沒有宣告要把手機收起來，所以葉元之手機放在那地方，但江啟臣一宣告手機收起來後，葉元之立刻就收了。

徐巧芯解釋，機密預算在宣讀表決時不會念出案子，如果想要知道機密預算的內容，要去前台簽名才會拿到內容，看完內容還回去，而表決的時候，主席在念案子也不像其他的預算審查念那麼詳細，只會說第一案是誰說的同不同意，所以機密不會外傳，主席並不會念案由。葉元之又沒有領文件、也沒拍文件，相關機密不會外流。

徐巧芯認為，若民進黨不滿，當然可以依照行使法把葉元之送紀律委員會，看有無問題，而就她觀點來看，主席宣告收手機葉元之也立刻收，沒有違反會議進行，也沒有洩露機密。