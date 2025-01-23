全面盤點預算結構　卓榮泰：非弱勢福利政策的補助「先凍結50%」

▲行政院長卓榮泰出席「114年度中央政府總預算相關說明記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院日前通過114年度總預算，歲出大砍2075億創歷年新高，也影響到政府施政運作。行政院長卓榮泰今（23日）表示，許多已核定的連續性預算將全部送回行政院重新核定、調整預算結構；另外，卓也說，凡是不直接牽涉到弱勢團體人民的直接福利政策，「單單是補助的部分，先凍結50%」。

卓榮泰表示，稍早在院會最後有做決定，在去年到現在8個月中，很多的預算執行計劃是延續到今年的，去年開始也有連續性預算很多件，「我剛剛在院會已經表示，已核定的部分全部送回行政院重新核定，必須要就時程做重新認定，預算結構要重新調整」。

卓榮泰指出，因對地方政府的任何補助案也非常多，目前沒辦法一時之間統整回來，年後會詳細整理，「但是第一個原則是，凡是不直接牽涉到弱勢團體人民的直接福利政策，單單是補助的部分，先凍結50%」。

針對補助案的細節部分，發言人李慧芝補充，會請各部會來盤整，預計過年後才會得到詳細數據。主計長陳淑姿說，因各項計劃審查機關不同，如科技部分是國科會、工建部分是國發會，所以各項計劃的檢討要年後才會彙整出相關結果。