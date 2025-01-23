政院請不起手語老師？白黨團：不處理造謠發言人　先對聽障權益下毒手

▲民眾黨團批評行政院造謠。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

114年度總預算日前三讀完成，原先編列約新台幣3兆1325億元歲出預算，被藍白刪減後，降為約2兆9248億元；行政院長卓榮泰23日召開記者會，結果被打上「新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字樣。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡批評，行政院不處理造謠的發言人，對聽障人士權益痛下毒手，「民進黨到底是笨還是壞？」

針對行政院記者會稱，新聞傳播處預算被刪，故請不起手語老師，無法維護聽障朋友的權益等論述，民眾黨立院黨團主任陳智菡回應，行政院發言人李慧芝在財劃法期間造謠，說《財劃法》過了預算要重編，結果被財政部長、主計長打臉說沒這回事，行政院不去處理造謠的發言人、每天繼續做圖卡造謠、不去調節相關預算，竟對聽障人士權益痛下毒手。

陳智菡提及，整個政府不去思考如何解決台電的財務黑洞、務實面對能源問題，只會挖國庫撥補，千億千億搬進綠友友的口袋；勞動部不去檢討就安基金怎麼被濫用，還想繼續狂撒「媒體宣傳費」，繼續排擠勞工權益。

陳智菡指出，總統賴清德史無前例，編了史上最高的中央政府總預算，就算被在野黨把灌水亂編的兩千多億刪除，還是「史上最高」，總統府卻還要賣慘裝窮，秘書長潘孟安甚至發信給員工說「國務機要費被凍刪，春節禮盒禮金就要全部取消」。

陳智菡質疑，但請問「國務機要」是用來買禮盒發禮金的嗎？請問今年春節的禮盒禮金，用的不是去年預算嗎？且過幾天就要過年，禮盒早就採購完甚至送完了，總統府暗坎起來的禮盒禮金，是被誰中飽私囊、收進口袋？套一句前主席柯文哲的說法，「民進黨到底是笨還是壞？」