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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算案窒礙難行非危言聳聽　卓榮泰：減列規模達往年6倍

▲▼行政院 114年度中央政府總預算相關說明 記者會 手語老師因為預算被刪 取消沒了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院第四度召開114年度中央政府總預算相關說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院日前三讀完成114年度總預算，歲出減列2075億創新高、刪減比例約6.63%，讓歲出自3兆1325億降為約2兆9248億。對此，行政院長卓榮泰今（23日）四度親上火線，直言立法院處理總預算案的算法模糊不清，若按照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為新台幣2075億，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍。

卓榮泰說，今天是他跟副院長、秘書長第四次針對立法院總預算審議過程做說明；他強調，政府的存在是為了讓國人擁有有更好的生活環境，讓產業可以加速發展、讓國家主權可以得到充分鞏固跟維持。

「在國人共同努力下，去年經濟成長率4.27%，是過去10年次高。」卓榮泰說，經濟成長、歲入增加，歲出也必須增加對國人服務的量能、對產業輔導的政策、對國防增強的能力。

卓榮泰舉例，以直轄市例子，台北市今年歲出預算增加5.98%、新北市增加4.7%、台中增加7.67%、桃園增加9.02%、台南高雄也都有增加，新竹市都增加5.67%，這都是市民所需要的，「地方政府增加預算服務地方沒有人說他錯，但遺憾的是，國會的在野黨立委卻要求中央政府總預算要跟去年相比，不能增加」。

卓榮泰指出，今天被刪減數是以往的6倍，「為什麼經濟成長增加了，政府服務量能不需增加？為什麼地方政府預算增加了，中央預算不能增加？」如果照這樣的刪減數跟凍結數，讓中央政府窒礙難行的程度是更大。

卓榮泰強調，刪減的不只行政院，連總統國務機要費刪減了2000萬、凍結1000萬，監察院業務費凍結98%，這要讓國家五院體制如何運作下去？

卓榮泰指出，有關本次立法院審議總預算，刪減數凍結數各有多少？相當模糊不清，若按照媒體揭露立法院自行說明的凍結數，比較過去3年的平均凍結數290億來看，是高達6到7倍之多。

卓榮泰表示，可以接受這樣的刪減數額，數字的多少是一回事，但是一開始在野黨都說只刪3%不影響政府作業，現在自己宣布的也說6%也不影響政府作業，「到底要刪到什麼程度才滿意？還不停手，要繼續用這種方式影響今年度的中央政府運作」。

卓榮泰還說，最近又聽到在野黨表示有些經費可以流用，但是很多項目是規定不得流用，就算可以流用，今天把家裡買米的錢刪除，叫他用買青菜、買肉的錢拿來買米，這就是排擠作用，每個家庭很難這樣生活下去，「立法院不是小幅度的刪減，這活生生地出現在現在的中央政府總預算中」。

卓榮泰喊話，拜託立法院在野黨委員，多次希望他們能懸崖勒馬，所有的工商團體、民間團體以及文化界、體育界人士都站出來要求國會理性審查預算，但是在野黨很少聽得進去。

卓榮泰指出，政府多次說明預算不合理刪減會影響後續施政跟國人照顧，絕非危言聳聽，在野黨刪除的基本事務費用條件、基本技工約僱人員的薪資、年輕父母對小朋友的照顧、未來在中南部服務的量能。

政務的推動已經受到很大影響，這幾天很多同仁非常辛苦在混亂資訊中整理出結果，要再次感謝國人同胞持續關心總預算，面對這樣破壞憲政體制的預算結構，行政院還是必須依照憲政機制，透過憲法程序提出最後必要的救濟，這是行政院的義務跟責任，也請國人能夠諒解。
 

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