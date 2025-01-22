今年首例百日咳！南部嬰咳嗽逾兩周多次就醫　症狀加劇住院才確診

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年首例百日咳！疾病管制署今（22）日公布個案是南部2個多月大女嬰，2日出現咳嗽、流鼻水情形，期間陸續就醫且症狀持續，一直到18日因咳嗽症狀加劇再次就醫並收治住院，經採檢通報後於昨日確診。由於近年確診百日咳多是尚未完整接種疫苗的3個月內嬰幼兒，提醒懷孕婦女可自費接種一劑疫苗，產生抗體可以傳遞給寶寶。

疾管署副署長曾淑慧指出，該名個案曾經接種過1劑百日咳疫苗，目前意識清楚且活動力正常，持續住院治療中。衛生單位已進行疫情調查及接觸者匡列，並針對接觸者進行健康監測，其中家庭接觸者共7人，1名出現疑似症狀，均已安排採檢及預防性投藥。

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依據疾管署監測資料顯示，國內今(2025)年累計1例本土病例，2020年至2025年累計百日咳病例數分別為5、0、2、0、33、1例，多為3個月(含)以下嬰兒(占29.3%)，其次為13-19歲病例(占24.4%)。曾淑慧表示，去年確診33例個案比過去四年要多，但是和新冠疫情前相比個案數相當。

疾管署說明，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀(陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等)應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，疾管署表示，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第28-36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。