女士官長遭削頭亡！母悲赴相驗現場　帶愛女死亡證明回家等真相

記者鄧木卿、吳佩蓁／台中報導

空軍清泉崗基地21日發生重大死亡意外，41歲胡姓女士官長，在協助執行戰機落地任務時，遭經國號戰機進氣口吸入，當場被削去部分頭顱，送醫不治。今（22日）軍方會同檢方至殯儀館相驗以釐清事故發生原因，下午4時許結束相驗後，胡母強忍悲痛拿著一紙死亡證明，在旁人攙扶下離開。

▲胡姓女士官長母親拿著死亡證明離開 。（圖／記者鄧木卿攝）



回顧全案，41歲胡女是家中么女，航空技術學院96年班畢業後，在三聯隊服役達18年，4個月前才剛晉升士官長。怎料，21日中午，編號「1504」的經國號（IDF）戰機落地滑回機堡準備關車，胡女正在進行擋輪檢查，突因不明原因被進氣口吸入，造成頭顱遭削去大半，送往童綜合醫院急救，仍因傷勢過重宣告不治。

▲軍方會同檢方進行相驗 。（圖／記者鄧木卿攝）



案發後台中地檢署立即指派檢察官黃彥凱偵辦，檢察官火速趕到現場履勘，就地訊問當時在場4名軍官，包括該架戰機飛官。今日上午檢方會同法醫進行相驗，軍方也派員到場，稍早下午4時許相驗結束，檢察官離開時表示全案是否涉及人為疏失仍在調查中，目前家屬並無其他訴求。

胡母也到場認屍，但前後僅短短1分鐘便關上冰櫃，不忍再看見女兒悽慘死狀，且至今仍無法釐清女兒為何喪命，只能強忍悲痛拿著女兒的死亡證明回家，等待檢察官進一步查清事情發生原因及經過。最後，胡母不發一語，在旁人攙扶下離去。

▲檢察官表示是否涉及人為疏失仍在調查中。（圖／記者鄧木卿攝）