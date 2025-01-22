中央大學投資台積電股票「獲利破5成」　教長：台大要多學習

▲鄭英耀稱讚中央大學理財出色，要台大、陽明交大多學學。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（22日）舉行國立大學新任、卸任校長交接典禮。教育部長鄭英耀在致詞時提及，中央大學在國際學術、精準理財表現出色，擁有非常多台積電股票，對校務基金很有幫助，希望台大、陽明交大跟中央多學學。中大校長周景揚也坦承，這是幾年前的決策投資，至今獲利超過50%。

教育部在今天上午舉行國立大學卸任、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮，新任校長包括中央大學校長蕭述三、勤益科技大學校長陳坤盛，雲林科技大學校長張傳育等三人，預計2月1日正式上任。

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教育部長鄭英耀在致詞時表示，隨著高科技發展，高等教育面臨國際競爭與合作，AI對於高教挑戰非常顯著，感謝校長於此時勇於承擔，也代表對培育新世代人才的承諾，深感敬佩。隨後，他也肯定中央大學近年在國際學術發表與精準理財上表現出色。

▲在鄭英耀（圖中）監交下，中大校長周景揚（圖左），將印信交給新任校長蕭述三（圖右）。（圖／記者許敏溶攝）

鄭英耀更主動爆料，即將卸任的校長周景揚雖然是科技人，卻深具人文素養也懂得精準理財，「中央大學台積電股票非常多。」對校務基金有所輔助，「台大跟陽明交大要跟中央多學一些。」而校務基金上路後，如何銜接校友、產業資源，需要憑藉校長的大智慧。

周景揚接受媒體聯訪時表示，國家允許大學做一些投資，多數大學都是委外，但中大認為委外成效有限，所以決定靠校內的財經專家學者組成一個團體來做投資，主要是做長期投資，有台積電的股票，這些投資是常識，報酬率超過50%。